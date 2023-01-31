Проект "Приюта 11" на Эльбрусе получил одобрение

"Приют одиннадцати" будет восстановлен на Эльбрусе, проект гостиницы, разработанный Кавказ.рф получил одобрение Главгосэкспертизы.
Новый "Приют 11" станет футуристичным и комфортабельным отелем. Открыть его, при оптимистичном сценарии, планируется не ранее 2027 года.
"Планируем отстроить легендарную альпинисткую хижину, добавив максимум комфорта и сохранив ее архитектурный облик — все по высокому стандарту энергоэффективности и применяя технологии, подходящие для высоты"
– сообщение Кавказ.рф
Двухэтажное 22-метровое здание сохранит обтекаемый дизайн, а его площадь составит более 2100 кв м. Современным будет не только внешний вид "Приюта", но и материалы, используемые при строительстве: окна в здании будут обладать устойчивостью к ветру и УФ-излучению, интерьеры будут износостойкими, сантехника - сенсорной, а вся конструкция - сейсмоустойчивой.
"Первый этаж станет базой горного отряда МЧС. 19 жилых номеров разместятся выше, там же будут видовой ресторан, гостиная, технические помещения, холлы и кают-компания"
– Кавказ.рф
Возведение "Приюта одиннадцати" стартует в следующем году, когда погода на высоте 4100 позволит приступить строительным работам.