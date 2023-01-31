Проект "Приюта 11" на Эльбрусе получил одобрение

На Эльбрусе через несколько лет новое воплощение получит легендарный "Приют одиннадцати". Проект уникального объекта одобрен Главгосэкспертизой.

"Приют одиннадцати" будет восстановлен на Эльбрусе, проект гостиницы, разработанный Кавказ.рф получил одобрение Главгосэкспертизы.

Новый "Приют 11" станет футуристичным и комфортабельным отелем. Открыть его, при оптимистичном сценарии, планируется не ранее 2027 года.

"Планируем отстроить легендарную альпинисткую хижину, добавив максимум комфорта и сохранив ее архитектурный облик — все по высокому стандарту энергоэффективности и применяя технологии, подходящие для высоты"

– сообщение Кавказ.рф

Двухэтажное 22-метровое здание сохранит обтекаемый дизайн, а его площадь составит более 2100 кв м. Современным будет не только внешний вид "Приюта", но и материалы, используемые при строительстве: окна в здании будут обладать устойчивостью к ветру и УФ-излучению, интерьеры будут износостойкими, сантехника - сенсорной, а вся конструкция - сейсмоустойчивой.

"Первый этаж станет базой горного отряда МЧС. 19 жилых номеров разместятся выше, там же будут видовой ресторан, гостиная, технические помещения, холлы и кают-компания"

– Кавказ.рф

Возведение "Приюта одиннадцати" стартует в следующем году, когда погода на высоте 4100 позволит приступить строительным работам.