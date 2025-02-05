Мазут продолжают выявлять на пляжах Анапы

В четверг в Анапе повторные загрязнения нефтепродуктами обнаружили на двух участках береговой линии. Новые выбросы оперативно ликвидировали.
О выявлении повторных выбросов мазута в Анапе рассказали сегодня в оперативном штабе Краснодарского края.
"По результатам утреннего мониторинга закрепленных за муниципалитетами участков берега только на двух территориях - на Бугазской косе и в районе пляжа "Витязь" - команды Лабинского и Павловского районов обнаружили небольшие повторные выбросы"
– оперштаб
В сообщении уточняется, что новые загрязнения были убраны прежде всего, затем продолжилась деликатная уборка береговой линии.
Ситуация с разливом мазута может оставить Анапу без половины туристов этим летом, считают туроператоры.