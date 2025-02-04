Черноморские отели Кубани могут потерять до 50% туристов

Летний спрос на отдых на черноморских курортах Краснодарского края может сократиться вдвое, считают отельеры. Виной тому ситуация с мазутом.

Летний сезон в Краснодарском крае будет сложным для отелей курортов, пострадавших от разлива мазута, поделился гендиректор и совладелец гостиничной компании Zont Hotel Group Николай Филатов.

"Экологическая катастрофа стала значительным ударом <…> будет значительное падение спроса и снижение загрузки отелей в самых пострадавших районах – Анапе и Темрюкском районе. Снижение турпотока здесь может составить около 50%"

– Филатов

Спрос на отдых в Крыму также снизится, но в меньшей степени, прогнозирует отельер, примерно на 20-25%, передает РИА Недвижимость.

Ранее сообщалось, что туристы на лето ищут альтернативу Анапе, наиболее пострадавшему от мазута курорту.