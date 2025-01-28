Вестник Кавказа

Новую технологию очистки дна от мазута опробуют в Анапе

Гагра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Последствия разлива мазута в Черном море будут убирать с помощью уникальной разработки томских ученых. Инновацию планируется опробовать в Анапе.

Технологию очистки дна "Аэрощуп" планируется применить в Анапе для очистки морского дна от остатков нефтепродуктов. 

Суть технологии, разработанной в Томском государственном университете, заключается в подаче водо-воздушной смеси на дно водоема, где происходит отделение частиц углеводородов от поверхности и прилипание их к воздушным пузырькам. Нефтепродукты дальше поднимаются наверх. 

Директор Биологического института ТГУ Данил Воробьев отметил, что данная технология является уникальной. Это единственная в настоящий момент технология, которая позволяет очищать морское дно без перекапывания грунта. 

Отмечается, что разработку планируют применить в Анапе.

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