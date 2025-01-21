Анапа остается в топе раннего бронирования на лето

Стало известно, в каких городах россияне уже бронируют отдых на лето. В тройку вошли Сочи, Петербург и Анапа. В Анапе с декабря ликвидируют последствия разлива мазута.

В сервисе бронирования отелей и квартир "Твил.ру" установили, какие города России на сегодня входят в число наиболее популярных для бронирований на лето.

Первое место досталось Сочи, на курорт приходится 19% заявок в рамках раннего бронирования. Следом расположился Санкт-Петербург - 7%. Замыкает тройку Анапа - 6%. В январе российские туристы, несмотря на ситуацию с разливом нефтепродуктов в Анапе, продолжили бронировать летний отдых на курорте.

Также востребованы курорты на Азовском море и в Крыму.