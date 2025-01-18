Абхазия может заменить россиянам Анапу

Турпоток в Абхазию летом 2025 года может оказаться выше из-за ситуации с мазутом в Анапе. Если все туристы решат заменить отдых в Анапе отдыхом в Абхазии, турпоток окажется в два раза больше.

Ситуация с разливом нефтепродуктов в Керченском проливе может привлечь больше туристов в Абхазию.

От мазута сильнее всего пострадала Анапа, и туристам предстоит выбрать другое направление для отдыха. Одним из вариантов может стать Абхазия, и при благоприятных обстоятельствам, турпоток в республику летом 2025 года может серьезно вырасти, по некоторым оценкам, даже в два раза. Напомним, согласно данным АТОР, в 2024 году курорты Абхазии приняли 1,5 млн россиян.

На данный момент пляжный отдых в Абхазии забронировали уже более 100 тыс туристов. Росту бронирований помешали протесты и беспорядки в республике, которые случились в ноябре. Часть туристов отсрочила бронирование отдыха, часть решила отказаться от Абхазии в пользу других курортов.