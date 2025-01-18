Отдых в Абхазии на 20% дешевле, чем на российских курортах - Турпомощь

В Абхазии улучшается туристическая инфраструктура, при этом стоимость отдыха остается ощутимо дешевле, чем на российских курортах, рассказали в "Турпомощи".

В Абхазии продолжает развиваться туристическая инфраструктура, рассказал глава ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко в беседе с радио "Спутник".

В Абхазии открываются новые гостиницы, проводится реконструкция имеющихся объектов, также повышается уровень обслуживания. При развитии инфраструктуры цены на отдых не могут быть неизменными, заметил эксперт. При этом Абхазия остается доступной, отдых в республике примерно на 20% дешевле, чем на морских курортах России. Наличие бюджетных предложений имеет значение для отдыхающих, сообщил Осауленко.