Вестник Кавказа

Цандрипш в Абхазии: где находится, стоит ли ехать, что посмотреть?

Бике Нурачева
Цандрипш в Абхазии: где находится, стоит ли ехать, что посмотреть?
© Фото: Национальный туристический портал Абхазии
Поселок Цандрипш – хороший вариант для бюджетного отдыха в Абхазии. Где он находится, что там посмотреть и куда сходить? Расскажем о его достопримечательностях в том числе "Белых скалах". Стоит ли ехать на отдых в Цандрипш в 2025 году?

Поселок Цандрипш в Абхазии был одним из лучших курортов в Советском Союзе: на берегу Черного моря, в окружении гор и скал, очень любила отдыхать советская элита.

И сейчас в этом поселке есть все условия для приятного отдыха: теплое море, вкусная кухня и виды на горы. Если кому-то по душе спокойный и тихий отдых, то Цандрипш точно стоит посетить. Люди здесь отзывчивые и добрые, туристическая инфраструктура развивается, и с каждым годом курорт привлекает все больше отдыхающих.

Где находится Цандрипш?

Цандрипш – ближайший к российской границе курорт Абхазии, он находится в Гагрском районе. От Сочи на "Ласточке" до него можно добраться примерно за 3 часа, на обычных поездах – за 2-3 часа. Поездка на машине займет около 50 минут плюс время на таможне.

Курорт расположен в устье реки Хашупсе, что впадает в Черное море.

© Фото: Wikimedia Commons, Fr0nt, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Все остальные ключевые места Абхазии находятся в нескольких часах, а то и десятках минут от него. Например, до Гагры на машине можно доехать за 25 минут (расстояние – 21 км), до Сухума – за 2,5 часа (около 82 км).

Стоит ли ехать в Цандрипш?

Если вы желаете с пользой провести время, подышать свежем чистым морским воздухом вдали от шумных городов, отведать абхазской кухни, то ответ однозначен – ехать. 

Главное отличие поселка от других курортов – в большем количестве деревьев, цветов и прочей зелени. Это позволяет сделать отдых более естественным, здоровым и полезным – не зря раньше Цандрипш служил лечебно-оздоровительным комплексом. На его улицах можно увидеть кипарисы и эвкалипты, встречаются и пицундские сосны.

Кроме того, в Цандрипше есть все необходимое для отдыха, все магазины находятся в шаговой доступности.

Что посмотреть в Цандрипше?

Приехать в Цандрипш и увидеть лишь море и горы – значит практически не побывать здесь, ведь курорт славится своими достопримечательностями и историческими памятниками. Несмотря на небольшие размеры, в поселке множество удивительных мест.

Хашупская крепость

В 5 км от Цандрипша находятся развалины Хашупской крепости, получившей свое название по реке Хашупсе. Древняя крепость возвышается на скалистом берегу. Добираются до нее от села Хашупса, расположенного в 3 км от Цандрипша.

Дача Сталина на Холодной речке

В Абхазии у Сталина было пять дач (а всего – 75), но особенно отдыхать он любил именно на даче на Холодной речке.

Эта дача располагалась в месте, обладающем лечебными свойствами: природа и воздух помогали вождю от болезней, в том числе астмы. И сейчас это место одним из самых популярных у туристов.

Здание было задумано в форме корабля. Дача состоит из двух этажей и цоколя. Первый этаж включал кабинет Иосифа Виссарионовича, столовую, гостиную, комнату для игры в бильярд, пять спален и ванную комнату.

© Фото: аpsny-travel.com

Цандрипшская базилика

Базилика – это особый тип здания: прямоугольное, разделенное на несколько частей рядами колонн. В древнем мире в базиликах располагались рынки и другие пространства, с распространением христианства такие здания строили для храмов.

Цандрипшская базилика – один из первых храмов Южного Кавказа, она была построена в VI веке. Она расположена в центре поселка, неподалеку морского побережья. В ее руинах регулярно проводятся церковные службы.

Здание внесено в список исторических памятников, которые находятся под охраной государства в Абхазии.

© Фото: Национальный туристический портал Абхазии

Парк "Донской табак"

Рядом с базой отдыха "Донской табак" в юго-восточной части Цандрипша находится красивый субтропический парк. В нем растут кипарисы и пальмы. Любителей ностальгии порадуют таблички и стенды, оставшиеся еще со времен СССР.

"Белые скалы"

Бухта "Белые скалы" у Черного моря – одно из самых живописных мест поселка. Летом здесь буквально яблоку негде упасть. Невероятной красоты лазурное море в сочетании с белоснежными скалами погружает туристов в атмосферу настоящего летнего отдыха.

Добраться до "Белых скал" не составит труда.

Если вы уже находитесь в Абхазии, то сначала нужно добраться до Цандрипша – это можно сделать на любой маршрутке, которая идет до Псоу. Выйти нужно на остановке "Цандрипш".

В Цандрипше до "Белых скал" можно дойти пешком, а можно доехать на автобусе Псоу-Цандрипш – его конечная остановка как раз "Белые скалы". На этом же автобусе, соответственно, можно доехать до "Белых скал" прямо из Псоу.

На пляже "Белые скалы" обычно получаются отличные фотографии.

Белые скалы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Гостиницы и гостевые дома

Остановиться в Цандрипше можно как в частном секторе, так и в различных гостиницах и гостевых домах. Бронировать номера для проживания в Цандрипше лучше заранее: на месте цены могут оказаться выше, чем указаны на сайте.

Самые известные крупные отели:

  • отель "Лазурный берег", ранее назывался "Цандрипш";
  • гостевой дом "Цандрипш Хоум";
  • отель "Абхазия".

Как и всегда, прежде чем бронировать номер, рекомендуется ознакомиться с отзывами на тематических ресурсах.

Погода в Цандрипше

Климат в Цандрипше, как и во всей Абхазии, в целом субтропический. При этом, так как курорт окружен горами, погода здесь обычно мягче, а море теплее. Прогревается оно в июле, и до сентября температура морской воды составляет 26-27 градусов.

Как переводится "Цандрипш" и как он назывался раньше?

В разные периоды своего существования курорт носил более пяти названий.

Во времена СССР он именовался "Гантиади", что переводится как "рассвет".

Современное название Цандрипша означает "поселение цандов" – курорт назвал в память о древнем княжеском роде "Цанба".

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