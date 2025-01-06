Дойдет ли мазут в Черном море до Абхазии?

Попал ли мазут, оказавшийся в Черном море из-за крушения танкеров, в Абхазию и будет ли он там к лету, когда начнется купальный сезон отдыха на море? Отвечает глава Института экологии Роман Дбар.

Разлив мазута, который произошел в Керченском проливе в конце 2024 года, не угрожает напрямую ситуации в Абхазии, рассказал руководитель Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар.

Он объяснил, что ЧП случилось в зимнее время, температура воды в море сейчас низкая, в течение января и февраля она продолжит снижаться, – за счет этого разлившиеся нефтепродукты находятся в вязком состоянии и не переходят в более текучее. Поэтому, подчеркнул Дбар, разлив ухудшил экологическую обстановку в основном локально, то есть у побережья Кубани, а также на противостоящих берегах Крыма.

Дбар добавил, что морское течение предотвращает попадание мазута в Абхазию, так как оно движется с востока на запад, от Абхазии к российским курортам, передает Sputtnik.

В то же время, эколог обратил внимание на то, что часть мазута могла бы попасть в Абхазию под воздействием ветра, но расстояние слишком велико – дистанция между местом крушения и берегами Абхазии превышает 350 км.