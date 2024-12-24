Вестник Кавказа

Абхазия будет одним из самых популярных направлений в 2025 году – АТОР

Гагра
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
В этом году Абхазия останется любима российскими туристами. При этом самым массовым направлением останется Турция, спрогнозировали в АТОР.

Где будут отдыхать россияне летом 2025 года? В топе спроса останется Абхазия, считает вице-президент АТОР Тарас Кобищанов.

Он перечислил направления, которые будут наиболее востребованы в этом году. В список вошли Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд, Китай, а также Абхазия.

Отметим, что цены на зарубежный отдых для россиян формируются в зависимости от курса валют, что делает Абхазию более стабильной – в республике в ходу российский рубль.

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