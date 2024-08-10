Абхазия зимой: что посмотреть и куда поехать самостоятельно?

Хотя зимой в Абхазии купаются только в термальных источниках, желающих съездить к морю и пальмам в несезон довольно много. Расскажем, стоит ли ехать в Абхазию зимой, какую погоду ожидать, куда поехать самостоятельно или с экскурсией, что посмотреть и чем заняться в Абхазии.

Ситуация с электроэнергией в Абхазии нормализовалась как раз к наступлению новогодних праздников. С этого понедельника в Абхазию начались гуманитарные поставки электроэнергии из России. В связи с этим отключать свет в республике будут только по два часа в сутки - один раз ночью, один раз днем.

© Фото: Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

Ехать ли в Абхазию зимой?

Зимой для отдыха в Абхазии не стоит выбирать небольшие поселки, куда туристы приезжают летом, чтобы добиться хоть какого-то уединения. Наплыв отдыхающих зимой в Абхазии всегда меньше, чем летом, и хотя в новогодние каникулы здесь очень людно, маленькие абхазские курорты на зиму если не вымирают, то становятся пустынными, транспорт работает реже, половина кафе закрывается, а из развлечений остается только наблюдение за морским прибоем.

Но если выбрать для отдыха Гагру, Сухум, Новый Афон или Пицунду, получится соблюсти баланс единения с природой и ощущения, что находишься в пределах современной цивилизации.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какая погода в Абхазии зимой?

Многих туристов интересует вопрос, есть ли зима в Абхазии. Чтобы увидеть снег, нужно подняться в горы, например, съездить к озеру Рица. В целом погода в Абхазии похожа на погоду в Сочи и Адлере, но немного теплее. Например, на этой неделе в Абхазии температура воздуха днем доходит до 15°C, но к концу года в абхазских городах ожидается похолодание до +7°C в среднем. Да и в целом синоптики обещают, что зима в этом году будет на несколько градусов холоднее прошлой.

Хотя в Абхазии обычно солнечно даже зимой, здесь могут быть дожди, но в целом на побережье погодные условия очень мягкие. А наличие пальм, моря и зеленых садов создает курортное настроение даже в зимние месяцы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Куда поехать зимой в Абхазии?

Если это первая поездка в Абхазию и в распоряжении только один день, то начать можно либо с самостоятельной поездки в Гагру из Сочи на “Ласточке” (это займет по 4 часа в каждую сторону) или проезжающем пассажирском поезде (3-4 часа в одну сторону), либо с однодневной или двухдневной экскурсии по самым главным абхазским достопримечательностям.

Тем, кто уже видел Гагру и ездил на озеро Рица несколько раз, самостоятельно стоит поехать в Новый Афон (6 часов из Сочи в одну сторону) или Сухум на пассажирском поезде (5,5 часов). Остановиться в заранее забронированных гостиницах и отелях можно там же, либо добраться в менее крупные города Абхазии на такси или общественном транспорте.

Отдых в Абхазии, в том числе зимний, удобно совмещать с отдыхом в Сочи, поскольку аэропорт в Сухуме планируют открыть только к следующему лету, а в Адлер можно долететь из любого уголка России. И чтобы дорога была не настолько утомительной, удобнее сделать остановку на черноморском берегу России, а уже потом отправляться в Абхазию на поезде, либо собственном или арендованном автомобиле. Хотя те, кто предпочитает железнодорожные перевозки перелетам, могут отправиться на поезде из Москвы и Санкт-Петербурга прямо в Абхазию.

© Фото: Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

Чем заняться в Абхазии зимой?

Экскурсии в Абхазию зимой

Если нет собственного транспорта, а на общественный полагаться не хочется, по Абхазии можно ездить с экскурсиями. Множество турфирм устраивают экскурсионные поездки к достопримечательностям республики чуть ли не каждый день не только из Сочи и Адлера, но из Гагры, Пицунды, Нового Афона и Сухума. Минимальная цена за место в групповой экскурсии составляет 1400 рублей, а индивидуальные стоят в среднем от 8 тысяч.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Наиболее удобный формат - это мини-группа, где количество мест не превышает 10 человек, потому что в самые дешевые групповые туры отправляются автобусы по 40 человек. Направленность туров бывает разная: от паломничества к святым местам и гастрономических туров, до поездок к заброшкам и городам-призракам. Для тех, кто не хочет на отдыхе отправляться в длинные поездки, есть обзорные экскурсии по главным курортам длительностью в пару часов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Плантации мандаринов в Абхазии

Зимний отдых на абхазских курортах можно разнообразить самым ярким занятием, которое только можно придумать в это время года - сбором мандаринов. В этом году ожидается крупный урожай этих оранжевых цитрусов, причем к сбору фермеры уже давно приступили, а на декабрь как раз приходится пик мандаринного сезона. Собирать мандарины будут до конца зимы, так что можно успеть и после новогодних праздников.

Самые крупные мандариновые плантации находятся около Сухума, но ехать так далеко не обязательно, сады с мандаринами в Абхазии есть и в других местах. Чтобы не заниматься поиском самостоятельно, можно поехать в один из “мандариновых туров” с экскурсией. Обычно они включают посещение нескольких достопримечательностей, прогулку по плодовым рощам и дегустации. Есть авторские туры, посвященные именно “оранжевому золоту” Абхазии с более обстоятельным сбором мандаринов и фотосессиями.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Фестиваль “Мандарин”

В Абхазии в начале 2025 года (3-8 января) пройдет первый фестиваль “Мандарин” с пятиметровой елкой, украшенной мандаринами, мастер-классами по гончарному и столярному делу, фотозонами, кинопоказами, дегустациями, полетами на воздушных шарах и другими активностями. Уже подтвержденные локации включают в себя станцию Гума, пляж Марнеро и дом культуры в Сухуме, село Каманы и этнопарк Апсны в Гудаутском районе. Мандариновая елка будет стоять на сухумской набережной Махаджиров, а сбор урожая пройдет в совхозе “София” около Нового Афона.

Возможно организованное посещение фестиваля из Гагры 3,4 и 5 января, стоимость 2800 рублей (билет для ребенка 5-12 лет - 2300 рублей).

В селе Каманы будут проводиться экскурсии с посещением таких достопримечательностей как руины средневековой церкви, гробница и источник Святого Василиска, пещера Иоанна Крестителя и саркофаг Иоанна Златоуста, стоимость взрослого билета 1200 рублей (600 рублей - детский).

Трехчасовая экскурсия по мандариновому саду без трансфера будет стоить 800 рублей, с трансфером из Сухума - 1200 рублей.

Шестичасовая экскурсия в этнопарк “Апсны” будет стоить без трансфера 1000 рублей (500 рублей - детский), с трансфером из Сухума - 1500 рублей (1200 рублей - детский), с трансфером из Гагры - 1800 рублей (1200 рублей - детский).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Куда сходить в Абхазии зимой?

Природные достопримечательности - белые скалы, очень красивый самшитовый лес, заснеженное озеро Рица, пещеры Абрскила и голова Отапа, термальные сероводородные источники Кындыг и в селе Приморское;

Гагры - Колоннада, Приморский парк, замок принца Ольденбургского (на момент декабря 2024 - на реконструкции) и другие заброшки, ресторан “Гагрипш” и крепость Абаата;

Новый Афон - Новоафонский монастырь, Новоафонская пещера, дача Сталина, крепость Анакопия и храм Симона Кананита;

Сухум - замок Баграта, сухумская крепость, ботанический сад, Келасурская стена, средневековый мост;

Пицунда - реликтовая роща, заповедник "Великий Питиунт", пицундский храм, маяк, различные скульптурные композиции.