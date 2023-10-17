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Сезон мандаринов в Абхазии начинается. Как отличить абхазский мандарин от других, где купить мандарины в Абхазии, а также сколько может заработать сборщик мандаринов в сезон? Все о самом новогоднем фрукте.

Мандарин - название и вечнозеленого дерева рода цитрусовых, и плода этого растения.

Мандариновые деревья обычно не вырастают выше 4 м, за сезон одно дерево может дать до 7 тыс плодов. Интересно, что дикорастущих мандаринов не существует, во все времена этот цитрус культивировался людьми. Мандарин от других цитрусовых отличается сильным ароматом, что дает возможность широко использовать его для получения эфирных масел. А приятный вкус сделал мандарин одним из самых востребованных в мире видом цитрусовых

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Родина мандаринов - Азия. Из Индии, Китая, Вьетнама это растение распространилось в другие регионы, в начале XIX века мандарин добрался до Европы, где стал визитной карточкой средиземноморских стран - Испании, Италии, Греции, Турции, Марокко. Мандарины также прекрасно растут на Кавказе - в Азербайджане, Грузии, и, конечно, в Абхазии.

Как появились мандарины в Абхазии?

Сегодня абхазский мандарин - известный бренд, однако впервые в этих местах мандариновые деревья были высажены немногим более 100 лет назад. Купец из России Николай Игумнов привез первые саженцы этого цитруса в Абхазию. Вскоре оказалось, что климат и почва региона отлично подходят для мандариновых деревьев, и очень быстро в Абхазии выросли крупные плантации мандаринов. Сегодня выращивание мандаринов в Абхазии - прибыльный бизнес, зачастую семейный. Местные жители называют мандарин «оранжевым золотом».

Как отличить абхазские мандарины?

В Абхазии произрастает множество сортов мандаринов, но самый традиционный - уншиу, тот самый, что был завезен в Абхазию в 1894 году. Именно этот сорт чаще всего идет на экспорт в Россию.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мандарины из Абхазии отличаются, прежде всего, очень ярким ароматом. Кроме того, можно просто отличить абхазский мандарин от китайского или турецкого по шкурке. Абхазский мандарин имеет не сильно бугристую, почти матовую, желто-оранжевую, с зелеными вкраплениями, кожицу. Мандарины из Китая или Турции - ярко-оранжевые, очень блестящие (плоды обрабатывают воском или парафином для лучшего хранения и транспортировки).

Косточки в абхазских мандаринах есть, но их немного. Сочная мякоть обладает ярким, кисло-сладким вкусом. Это также отличает местный мандарин от китайских и турецких, которые часто имеют приторно-сладкий вкус и могут быть не слишком сочными.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В среднем размер мандарина, выращенного в Абхазии, составляет 5-8 см. Абхазский мандарин плотный, упругий на ощупь, кожица довольно тонкая.

Иногда мандарины продают с веточкой и листьями - такие цитрусы привлекают покупателей из-за эффектного вида и возможности установить свежесть плодов. Такой ход используют и в Абхазии, и в Китае. Абхазский мандарин имеет более широкие и заостренные листья, тогда как китайский цитрус обладает продолговатыми и довольно узкими листьями.

Сезон мандаринов в Абхазии

Сбор мандаринов начинается в середине октября и длится до конца февраля-начала марта. Цитрус выращивают как частные фермеры в садах, так и официальные производители и совхозы на плантациях, первыми сбор обычно начинают фермеры. В октябре плоды снимают с деревьев зелеными, они дозревают в процессе транспортировки в деревянных ящиках или картонных коробках. Сезон массового сбора стартует в начале ноября, когда цитрусы уже поспевают.

Пик сезона приходится на декабрь, а завершается сезон ближе к весне.

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В Гулрыпшском районе неподалеку от Сухума сосредоточены крупные плантации мандаринов, на которых собирают основной урожай.

Сбор мандаринов

Работая на сборе мандаринов в месяц можно заработать около 100 тыс рублей, но это тяжелый труд. В интернете осенью можно найти объявления о найме сборщиков цитрусов для сезонных работ в Абхазии. До половины сборщиков приезжают из России на заработки. В основном, несмотря на то, что эта работа - физически тяжелая, фрукты собирают женщины. Рабочий день начинается рано, в 7-8 утра и длится около 10 часов. Мандарины нельзя обрывать, их срезают секатором, от правильности сбора зависит то, как хорошо будут храниться плоды.

Экскурсии на плантации

Чтобы побывать в ярких мандариновых рощах, необязательно становиться сборщиком. В республике устраивают экскурсии на мандариновые плантации. Туристы любят фотографироваться в окружении украшенных «золотом» зеленых деревьев, так что отправиться зимой в Абхазию можно ради ярких фотографий.

Одна из крупных плантаций, около 20 га, находится в окрестностях Гагры. Мандариновые туры туристы могут легко совмещать с другими экскурсиями по республике.

За мандаринами в Абхазию

Поездка в Абхазию в осенне-зимний сезон привлекательна не только возможностью увидеть мандариновые деревья, усыпанные плодами, но и возможностью закупить цитрусы на месте по привлекательной цене. В Абхазии цена на мандарины начинается от 30 рублей, тогда как через границу в Сочи - уже в три-четыре раза дороже.

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Мандарины в Абхазии можно приобрести вдоль всего побережья, так как деревья цитрусовых растут буквально в каждом дворе. Купленные в республике цитрусы будут максимально свежими и ароматными.

Сколько мандаринов можно вывезти из Абхазии?

Наземным транспортом на человека разрешено провозить через границу до 5 кг плодов для личного пользования. При наличии фитосанитарного сертификата от Карантинной службы Абхазии - до 25 кг. За каждый килограмм свыше нормы придется уплатить пошлину. Таким образом, поездка семьей в Абхазию позволит обеспечить себя витаминными фруктами на долгое время.

Абхазские мандарины в России

Основная часть собранных в Абхазии мандаринов отправляется в Россию: в республике потребности в мандаринах невелики, а предприятий по переработке цитрусовых нет.

В 2022 урожай был высоким, и, несмотря на проблемы с логистикой, почти 40 тыс т мандаринов было экспортировано в Россию.

В этом сезоне специалисты ждут более скромных результатов, примерно на 30% ниже прошлогодних, так что если вы задаетесь вопросом, куда делись абхазские мандарины, знайте: в 2023 году поставки новогоднего лакомства в РФ сократятся из-за неурожая.