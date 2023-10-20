© Фото: Вера Ромашкина/"Вестник Кавказа"

Куда можно поехать на ноябрьские праздники, чтобы погулять по берегу моря, порадоваться солнцу и зеленым пальмам, подышать горным воздухом или побродить по замкам? Топ-5 самых интересных мест.

В начале ноября у россиян будет возможность отдохнуть три дня подряд. Многие воспользуются длинными выходными для того, чтобы совершить небольшое путешествие. Куда поехать на ноябрьские праздники? Самые интересные направления для коротких поездок собраны ниже.

Как отдыхаем на ноябрьские праздники?

В 2023 году в ноябре россиян ждут длинные праздничные выходные. День народного единства, отмечаемый 4 ноября, выпадает на субботу, в связи с этим отдыхать можно будет не только в субботу и воскресенье, но и в понедельник. Ноябрьские праздники продлятся с 4 по 6 ноября. Такой продолжительный отдых случается не каждый год: если праздник приходится на середину недели, то его не объединяют с уикендом.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ноябрьские праздники в 2023 году станут последними длинными выходными, следующим красным днем календаря будет Новый год.

Этой осенью праздники в ноябре совпадают по срокам со школьными каникулами, что делает путешествия с детьми более удобными.

Куда съездить в ноябре?

Заграничный отдых в ноябре привлекателен тем, что позволяет окунуться в лето. Пляжный отдых в это время популярен в ОАЭ, Таиланде, Вьетнаме, Индии, Египте. Ноябрь - хороший месяц для пляжного отдыха на море в тех странах, где в летние месяцы или слишком жарко, или продолжается сезон дождей.

Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Россияне часто выбирают для отдыха внутри страны в ноябре Санкт-Петербург, Сочи, курорты Ставрополья, Калининград, Казань, Краснодар, а также города Беларуси, для въезда в которую не нужен загранпаспорт: Минск, Брест, Гомель. На поездку туристы отводят 3-7 дней. В целом, провести интересно несколько дней можно в любом регионе России, главное учесть климатические особенности и заранее составить список главных достопримечательностей.

Санкт-Петербург и окрестности

Северная столица популярна в любое время года. В ноябре обычно погода предполагает непромокаемую обувь и теплую одежду - тогда прогулки на свежем воздухе будут в радость.

Зачем ехать в город на Неве в ноябре? Петербург - это красивейшая архитектура, набережные вдоль многочисленных рек и каналов, музеи. А еще множество отличных кафе и ресторанов, смотровые площадки и Финский залив.

Sergey Galchenkov, Creative Commons license

Один из дней можно провести, гуляя по берегу моря и осматривая резные деревянные усадьбы в Комарово, еще один - посвятить посещению Выборга или Гатчины. Каждый из городов может похвастаться замком, в Выборге сохранился уникальный средневековый замок на острове, а гатчинский Приорат связан с мальтийским орденом.

Калининградская область

Еще одном направление с европейским флером - Калининград и область. Здесь погода будет приятнее, чем в Северной столице, плюс 5-10, однако на побережье из-за ветра может быть холоднее.

Гастрономическое знакомство с Калининградом можно начать со строганины из пеламиды, литовского борща или местных сыров. В городе стоит побродить по старым немецким кварталам, самый известный из которых - Амалиенау. В области обязательно стоит побывать на Куршской косе и хотя бы в одном из старых городков. В Гвардейске, например, можно увидеть замок Тевтонского ордена Тапиау, в котором еще недавно располагалась тюрьма.

Ставрополье

Чистый горный воздух - здесь даже есть Храм воздуха, - целебная вода и неспешный ритм санаторной жизни. Курорты Кавминвод в ноябре пользуются крайне высоким спросом. Кисловодск привлекает нарзанными ванными, огромным парком, культовой Каскадной лестницей. Канатная дорога позволяет насладиться видами на окрестности с высоты птичьего полета.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Минводах обязательно посетить собор Покрова Пресвятой Богородицы, в Пятигорске - Провал и грот Лермонтова. На Ставрополье в начале ноября можно ожидать около плюс 12 в разгар дня, однако по ночам столбики термометров стремительно опускаются к нулю.

Сочи

Зеленые пальмы и море предлагает главный черноморский курорт в любое время года. А если подняться в горы, можно увидеть вершины, укутанные облаками, и зеленеющие склоны. Днем в Сочи около плюс 15, но вероятность дождей выше, чем ясных солнечных дней. Отдых в районе Сочи - это, конечно, красивая природа, которой можно с лихвой насладиться при посещении нацпарка, это свежие мандарины и гранаты, и, конечно, шашлыки.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Плюсом посещения в ноябре могут стать привлекательные цены - они снижаются с концом пляжного сезона, который завершается в начале октября.

Казань

Среди интересных музеев, можно выделить музей чак-чака, музей истории государственности татарского народа, попавший на новую банкноту в 1000 рублей, и, конечно, Казанский кремль. В Казани побывать также стоит в мечети Кул Шариф и в необычном Вселенском храме.

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В столице Татарстана можно попробовать многие необычные блюда, среди них эчпочмак, токмач, тутырма, чак-чак. Кухня региона сильно отличается о той, к которой привык средний россиянин.

Тем, кто собирается в Татарстан на ноябрьские, стоит учесть, что погода здесь может быть уже морозной.