Кисловодск продлил сезон фонтанов

Власти Кисловодска продлили работу фонтанов. Власти города объяснили решение наплывом туристов осенью. Руководство таким образом хочет показать всю красоту города.
Кисловодский градоначальник Евгений Моисеев объявил о продлении работы городских фонтанов.
В своем telegram-канале объяснил данное решение тем, что большинство туристов приезжают в город-курорт осенью, поэтому властям хочется продемонстрировать всю красоту Кисловодска.
Отмечается, что фонтаны будут работать на улицах Ленина, Дзержинского, Ходжаева, Герцена и на Курортном бульваре.
Стоит добавить, что в Кисловодске фонтаны выключаются во второй половине октября. Однако продлению сезона до первых чисел ноября поспособствовало установление благоприятной погоды.