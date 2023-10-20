РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Кисловодск продлил сезон фонтанов

Кисловодск продлил сезон фонтанов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Власти Кисловодска продлили работу фонтанов. Власти города объяснили решение наплывом туристов осенью. Руководство таким образом хочет показать всю красоту города.

Кисловодский градоначальник Евгений Моисеев объявил о продлении работы городских фонтанов.

В своем telegram-канале объяснил данное решение тем, что большинство туристов приезжают в город-курорт осенью, поэтому властям хочется продемонстрировать всю красоту Кисловодска.

Отмечается, что фонтаны будут работать на улицах Ленина, Дзержинского, Ходжаева, Герцена и на Курортном бульваре.

Стоит добавить, что в Кисловодске фонтаны выключаются во второй половине октября. Однако продлению сезона до первых чисел ноября поспособствовало установление благоприятной погоды.

Россия поддержит внутренний туризм

Россия поддержит внутренний туризм

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
950 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version