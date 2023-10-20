Россия поддержит внутренний туризм

Опубликовано: 15:20, 20 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Правительство РФ планирует в следующем году выделить деньги на развитие туризма внутри страны. Какие именно туристические объекты будут профинансированы, решат власти российских регионов.

Министерство экономики и развития РФ планирует выделять денежные средства на развитие туристических объектов в регионах страны. Замминистра Дмитрий Вахруков сообщил, что с 2024 года выплата будет производиться по новой системе и станет единой для всей туристической сферы.

«Следующая важная для нас тема – развитие региональных точек притяжения. Развитие именно региональных магнитов – пляжей, троп, туристических маршрутов способно внести существенный вклад в рост турпотока, в реализацию потенциала внутреннего туризма. Поэтому отводим на эти цели более 6 млрд рублей. Более того, предлагаем уже в этом году принять решение и с 2024 года перейти на предоставление единой субсидии регионам на развитие туризма»

- Дмитрий Вахруков

Вахруков уточнил, что сейчас в стране действует четыре программы выплат субсидий для развития регионального туризма, в каждой из которых есть определенные критерии отбора и правил предоставления. Чиновник отметил, что такая практика ограничивает регионы в своем выборе, поэтому благодаря единой субсидии, будет легче определить на какие туристические объекты ее необходимо потратить.

Кроме этого, регионы будут регулярно анализировать турпоток и принимать необходимые меры для увеличения количества туристических поездок.