В Чечне потратят 5,1 млрд рублей на туризм

Опубликовано: 12:06, 20 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Чеченской Республики планируют создать три новых туристических объекта. В них войдут две гостинцы и горнолыжный курорт.

Чечня обзаведется новыми туристическими местами. В регионе собираются построить две гостинцы и горнолыжный курорт на сумму 5,1 млрд рублей. Об этом рассказал глава Минтуризма ЧР Муслим Байтазиев. По его словам, гостиничные комплексы смогут вместить в себя более 300 туристов.

«Из крупных инвестпроектов, которые реализуются в ближайшее время, гостиница на 200 номеров, затем гостиница на 150 номеров в Кезеной-Ам, и у нас строится небольшой горнолыжный курорт. Каждый из этих объектов по 1,7 млрд рублей. Это уже порядка 5,1 млрд рублей»

— Муслим Байтазиев

Байтазиев отметил, что часть горнолыжного комплекса уже построена. Горнолыжный курорт "Беной" будет оснащен лыжными трассами и подъемниками. Рабочие оборудовали территорию комплекса бугельной подъемной системой. Кроме этого, было построено около 700 м горнолыжной трассы.

В этом году количество туристов в ЧР выросло на 72% в сравнении с прошлым годом. За январь-июль 2023 года Чечню посетили 151,8 тыс путешественников.