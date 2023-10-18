В Чечне открылись два научно-туристических маршрута

Опубликовано: 14:39, 18 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Чеченской Республике открыли два туристических маршрута по научно-популярным местам региона. Желающие смогут посетить высшие учебные заведения республики и окунуться в мир науки.

Теперь туристы смогут посмотреть не только культурное, историческое и природное наследие Чечни, но и побывать в научных лабораториях, познакомиться с основами агробиотехнологиями, изучить принципы работы виртуальной реальности и послушать лекции о генномидифицированных растениях. Все это можно сделать в рамках двух туров "Путешествие в науку", которые недавно открылись в Чечне. Научные маршруты были созданы учеными высших учебных заведений региона и построены так, чтобы туристы смогли узнать о богатом научном мире Чечни.

В ходе маршрутов путешественники смогут посетить полигон карбона, который создан на базе Чеченского государственного университета. Туристам покажут метеостанции, приборы для измерения парниковых газов и расскажут о регенерации в животноводстве. Кроме этого, участникам тура удастся увидеть уникальную лабораторию, где исследуют генетическую модификацию, клонирование и выращивание растений из пробирок.

Также путешественников ждут лекции и мастер-классы в Грозненском государственном нефтяном техническом университете. Желающие смогут подробно узнать о виртуальной реальности и разработках в сфере искусственного интеллекта. В институте строительства и дизайна любители науки будут испытывать арматурную сталь и познакомятся с роботом "Ботсагур", который знает два языка - чеченский и русский, и умеет на них разговаривать.

Научные туристические маршруты были разработаны в рамках госпроекта "Десятилетия науки и технологий". В него входит в том числе и популяризация научного туризма. Подобные проекты были уже реализованным в нескольких областях.