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Чечня провела первый фестиваль горного марафона

Чечня провела первый фестиваль горного марафона
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В горах Чечни сегодня впервые прошел необычный спортивный фестиваль бега - Chechnya Wild Trail, участники которого преодолели путь от озера Кезеной-Ам до курорта Ведучи.

На забег от озера Кезеной-Ам до курорта Ведучи в Чечне на первый фестиваль бега Chechnya Wild Trail сегодня вышли более 700 спортсменов, сообщили в пресс-службе единого института управления Северного Кавказа АО "Кавказ.РФ".

"747 участников на первом масштабном фестивале бега в Чечне, большом празднике спорта - Chechnya Wild Trail. Это первый опыт не только для региона, но и для команды Wild Trail - местность новая, трассы сложные, пейзажи впечатляющие. Уже есть идеи, как организовать его еще лучше в следующем году"

- пресс-служба "Кавказ.РФ"

Бегуны, которых смело можно назвать марафонцами, соревновались на трех дистанциях: короткой, средней и длинной, а самую протяженную из них первыми преодолели Алексей Крицков и Софья Бейзель.

Напомним, и высокогорное озеро Кезеной-Ам в Веденском районе, и курорт Ведучи пользуются заслуженной популярностью у российских туристов – в этом гду в республике отдохнули 300 тыс человек.

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