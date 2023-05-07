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Лучшими в Бакинском марафоне стали бегуны из Украины, Грузии и Турции

Лучшими в Бакинском марафоне стали бегуны из Украины, Грузии и Турции
В Баку завершился забег на 21 км, в ходе которого определились победители "Бакинского марафона - 2023".

Лучшими в "Бакинском марафоне-2023", прошедшем сегодня в столице Азербайджана и организованном Фондом Гейдара Алиева, стали спортсмены из Украины, Грузии и Турции.

В соревнованиях среди мужчин первым финишировал украинец Богдан Симонович. Вторым к финишу пришел Давид Караташвили из Грузии, третьим – турецкий бегун Аркан Чобан, передает Trend.

Среди женщин первое место заняла украинка Наталья Симонович. Второй стала турчанка Хасибе Демир, третьей – еще одна представительница Украины Валентина Полтавская.

Отметим, что 7 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева прошел шестой "Бакинский марафон - 2023", на который были зарегистрированы 19 500 участников. Он проходил под лозунгом "Победи ветер".

В столице Азербайджана проходит шестой Бакинский марафон - 2023

В столице Азербайджана проходит шестой Бакинский марафон - 2023

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