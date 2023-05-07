В столице Азербайджана проходит шестой Бакинский марафон - 2023

Опубликовано: 11:48, 7 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Баку сегодня проходит уже шестой по счету "Бакинский марафон", организованный в столице Азербайджана инициативе Фонда Гейдара Алиева: в нем принимают участие 19 500 человек.

Сегодня утром в столице Азербайджана был дан старт уже шестому по счету "Бакинскому марафону" – он организован по инициативе Фонда Гейдара Алиева, проводится с 2016 года и направлен на поддержку развития спорта, пропаганду здорового образа жизни.

По заявленной дистанции это все же полумарафон - под лозунгом "Победи ветер" его участники бегут дистанцию в 21 километр, а точки старта и финиша расположены на Площади Государственного флага, передает Тренд.

Маршрут марафона проходит через Приморский национальный парк, идет к Бакинскому международному морскому вокзалу, проходит по проспекту Нефтчиляр до бульвара "Белый город" и улицы Хагани Рустамова, а затем возвращается через проспект 8 Ноября, улицу Узеира Гаджибейли, проспект Нефтчиляр в районе Дома правительства, Девичьей башни, и вдоль Приморского бульвара за Дворцом водных видов спорта приводит участников снова к Площади Государственного флага.

Победители "Бакинского марафона – 2023" в двух номинациях – мужской и женской – получат по 3 тыс манатов, серебряные призеры получат за 2-е место по 2 тыс манатов, обладатели 3-го места получат призы и подарки на сумму в 1 тыс манатов, а также медали и сертификаты.

На площади Государственного флага для участников марафона, жителей города и гостей создана развлекательная зона. Здесь проходят различные развлекательные программы, конкурсы, спортивные мероприятия.