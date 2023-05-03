Баку и Шуша примут "Мир мугама"

В Азербайджане с 18 по 25 июня будет проходить Международный музыкальный фестиваль "Мир мугама".
Открытие запланировано на воскресенье 18 июня, оно пройдет во Дворце Гейдара Алиева. Мероприятие станет шестым по счету, его организатор - Фонд Гейдара Алиева.
От Азербайджана на нем выступят Мирали Сарызаде и Вагиф Тахмазов, признанные лучшими на Национальном конкурсе мугама, завершившегося в конце апреля.
Фестиваль мугама в 2023 году проведут в двух городах - Баку и Шуше. Локациями для концертов станут различные площадки в азербайджанской столице, а 23 июня мероприятие переместится в Шушу, где запланированы концерты, лекции, конкурсы в исторических местах.
Ярким завершением праздника музыки станет 24-хчасовой мугамный марафон.
Имена победителей музыкального конкурса "Мира мугама" международное жюри назовет 25 июня, тогда же состоится награждение и праздничный концерт.