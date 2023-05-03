РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Баку и Шуша примут "Мир мугама"

Баку и Шуша примут &quot;Мир мугама&quot;
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В июне в Азербайджане состоится фестиваль «Мир мугама». Праздник музыки примут Баку и Шуша. В рамках мероприятия проведут круглосуточный марафон мугама.

В Азербайджане с 18 по 25 июня будет проходить Международный музыкальный фестиваль "Мир мугама".

Открытие запланировано на воскресенье 18 июня, оно пройдет во Дворце Гейдара Алиева. Мероприятие станет шестым по счету, его организатор - Фонд Гейдара Алиева.

От Азербайджана на нем выступят Мирали Сарызаде и Вагиф Тахмазов, признанные лучшими на Национальном конкурсе мугама, завершившегося в конце апреля.

Фестиваль мугама в 2023 году проведут в двух городах - Баку и Шуше. Локациями для концертов станут различные площадки в азербайджанской столице, а 23 июня мероприятие переместится в Шушу, где запланированы концерты, лекции, конкурсы в исторических местах.

Ярким завершением праздника музыки станет 24-хчасовой мугамный марафон.

Имена победителей музыкального конкурса "Мира мугама" международное жюри назовет 25 июня, тогда же состоится награждение и праздничный концерт.

Музыкальные инструменты Азербайджана: на чем играют маги

Музыкальные инструменты Азербайджана: на чем играют маги

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
700 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version