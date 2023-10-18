Новую банкноту 1000 рублей обновят еще раз

Опубликовано: 10:10, 18 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Выпуск новой тысячной банкноты остановлен. Сообщается, что визуальное оформление потребовало доработки. По всей видимости, ЦБ «водрузит» крест на здание музея в Казани.

Новая купюра в 1 тыс рублей не успела войти в оборот, но уже потребовала доработки, информирует Центробанк.

"Банк России доработает дизайн обновленной банкноты в 1 тыс рублей. В настоящее время принято решение остановить выпуск банкноты. В широкое обращение она не поступила"

– регулятор

Банкнота впервые была представлена на этой неделе. На протяжении 13 лет тысячная купюра не менялась в РФ. Новый дизайн подвергся критике, недовольство высказали и в РПЦ. На купюре можно увидеть изображение Музея истории государственности татарского народа и Республики Татарстан. Он размещается в здании церкви, соответственно, на куполе отсутствует крест.

В Центробанке не уточнили, что именно планируется изменить в новом дизайне и когда будет налажен выпуск.