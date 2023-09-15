В ЦБ объяснили, почему слабеет рубль

Опубликовано: 14:48, 15 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Снижение курса рубля с начала года вызвано в основном одним фактором. Дело в снижении экспорта, но высоком спросе на импорт.

Причину ослабления национальной валюты назвали сегодня в Центробанке России.

"Высокий спрос на импорт при снизившемся экспорте - основной фактор ослабления рубля с начала 2023 года. В ближайшие кварталы спрос на импорт будет подстраиваться к произошедшему ослаблению рубля и принятым решениям по ключевой ставке"

– регулятор

Напомним, сегодня ключевая ставка была повышена до 13% на фоне сохраняющегося высокого инфляционного давления. Это третье подряд повышение ставки с середины лета, до того на протяжении почти 10 месяцев она оставалась на одном уровне в 7,5%.