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В ЦБ объяснили, почему слабеет рубль

В ЦБ объяснили, почему слабеет рубль
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Снижение курса рубля с начала года вызвано в основном одним фактором. Дело в снижении экспорта, но высоком спросе на импорт.

Причину ослабления национальной валюты назвали сегодня в Центробанке России.

"Высокий спрос на импорт при снизившемся экспорте - основной фактор ослабления рубля с начала 2023 года. В ближайшие кварталы спрос на импорт будет подстраиваться к произошедшему ослаблению рубля и принятым решениям по ключевой ставке"

– регулятор

Напомним, сегодня ключевая ставка была повышена до 13% на фоне сохраняющегося высокого инфляционного давления. Это третье подряд повышение ставки с середины лета, до того на протяжении почти 10 месяцев она оставалась на одном уровне в 7,5%.

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