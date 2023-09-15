РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Банк России профилактически повысил ключевую ставку

Банк России профилактически повысил ключевую ставку
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Центробанк России повысил ключевую ставку до 13% годовых. Регулятор в августе уже повышал ставку на 3,5 процентных пункта – до 12%. В ЦБ заявили, что инфляционное давление в России остается высоким.

Центробанк России по итогам заседания Совета директоров принял решение повысить ключевую ставку до 13%, данное решение является профилактическим, сообщает пресс-служба регулятора.

Совет директоров Банка России 15 сентября 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 13,00% годовых", - сказано в заявлении.

- ЦБ РФ

В Банке России заявили о высоком инфляционном давлении в российской экономике. Там добавили, что в этих условиях планируется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году.

"Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% также предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике"

- ЦБ РФ

В Центробанке отметили, что и дальше будут принимать решения по ключевой ставке, учитывая фактическую и ожидаемую динамику инфляции, оценивая риски со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков.

Напомним, с сентября 2022 по июль 2023 года ставка оставалась на отметке 7,5% годовых. 21 июля Банк России поднял ее до 8,5%, а в августе – до 12%.

Центробанк экстренно взвинтил ключевую ставку до 12%

Центробанк экстренно взвинтил ключевую ставку до 12%

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
835 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version