Банк России профилактически повысил ключевую ставку

Опубликовано: 13:53, 15 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Центробанк России повысил ключевую ставку до 13% годовых. Регулятор в августе уже повышал ставку на 3,5 процентных пункта – до 12%. В ЦБ заявили, что инфляционное давление в России остается высоким.

Центробанк России по итогам заседания Совета директоров принял решение повысить ключевую ставку до 13%, данное решение является профилактическим, сообщает пресс-служба регулятора.

Совет директоров Банка России 15 сентября 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 13,00% годовых", - сказано в заявлении.

- ЦБ РФ

В Банке России заявили о высоком инфляционном давлении в российской экономике. Там добавили, что в этих условиях планируется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году.

"Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% также предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике"

- ЦБ РФ

В Центробанке отметили, что и дальше будут принимать решения по ключевой ставке, учитывая фактическую и ожидаемую динамику инфляции, оценивая риски со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков.

Напомним, с сентября 2022 по июль 2023 года ставка оставалась на отметке 7,5% годовых. 21 июля Банк России поднял ее до 8,5%, а в августе – до 12%.