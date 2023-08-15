Центробанк экстренно взвинтил ключевую ставку до 12%

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Центробанк РФ повысил ключевую ставку на 12% годовых на внеочередном заседании совета директоров. В банке заявили, что инфляционное давление продолжает усиливаться.

В ходе внеочередного заседания совета директоров Центробанк России поднял ключевую ставку до 12%, говорится в сообщении на сайте ЦБ РФ.

Как заявили в Банке России, данное решение было принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности.

«Инфляционное давление продолжает усиливаться. По оценке на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%. При этом текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться. В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Такой же показатель базовой инфляции увеличился до 7,1%»

- ЦБ РФ

В Центробанке России прогнозируют, что инфляция в стране вернется к 4% в 2024, учитывая проводимую денежно-кредитную политику.

Стоит добавить, что следующее заседание ЦБ РФ по ключевой ставке состоится 15 сентября.

Что изменит высокая ключевая ставка?

Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" признался, что экстренное решение Центробанка стало для него неожиданностью. "Высокая ключевая ставка в первую очередь повлияет на процентные ставки по депозитам и кредитам. Укрепится рубль, а более крепкая национальная валюта будет воздействовать на уровень инфляции сдерживающим образом. Я даже не ожидал, что ЦБ так резко поднимет ключевую ставку. Видимо, ЦБ владеет точными данными и, исходя из этой ситуации, решил остудить пыл горячих спекулянтов, пытавшихся сыграть на ситуации на валютном рынке", - сказал он.

Депутат выразил ожидание, что высокая ключевая ставка стабилизирует курс рубля и в целом финансовый рынок. "На мой взгляд, ключевую ставку подняли с запасом, чтобы сбить ажиотаж вокруг валютного рынка. Рубль укрепится, и дальше ситуация на валютном рынке будет стабильной", - подчеркнул Анатолий Аксаков.

"Рост процентных ставок, в свою очередь, будет сдерживать кредитование. Очень важно сейчас при такой высокой ставке предложить людям новую программу или как минимум сохранить все связанное с субсидированием процентных ставок, ведь затраты граждан и бизнеса теперь увеличатся. Надо будет подумать над тем, чтобы эти затраты компенсировать и ни в коем случае не сворачивать программы субсидирования, которые сейчас у правительства есть", - призвал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку.