ЦБ РФ может дополнительно поднять ключевую ставку

Опубликовано: 13:06, 15 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Банк России сегодня экстренно поднял ключевую ставку сразу до 12%. Возможно и новое повышение, причиной регулятор называет проинфляционные риски.

Центробанк России после сегодняшнего резкого поднятия ключевой ставки не исключает ее дополнительно повышение.

Во вторник 15 августа на внеочередном заседании регулятор экстренно поднял ключевую ставку сразу на несколько процентов - с 8,5% до 12%. Это заседание состоялось на месяц раньше планируемого.

В ЦБ уточнили, что ставка поднята из-за инфляционного давления, этот же фактор может стать причиной нового роста ключевой ставки.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из того, в какой мере фактическая и ожидаемая динамика инфляции относительно цели, процесс структурной перестройки экономики, а также риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков... И в случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки"

– ЦБ РФ

Сейчас ключевая ставка в России установлена на максимальном с мая 2022 года уровне.