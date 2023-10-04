Заброшки Абхазии для начинающих: топ-5 лучших локаций Гагры

Самые интересные места для любителей индустриального или даже темного туризма находятся в Восточной Абхазии, но для начала можно отправиться в город, куда проще всего добраться из Сочи или Адлера. Расскажем, какие заброшенные здания можно посетить в Гагре, что там можно увидеть интересного, как до них добраться, а также чего стоит опасаться.

Туристы, планирующие посвятить весь день осмотру заброшенных зданий Гагры, с 2023 года могут выйти из “Ласточки” на заброшенной железнодорожной станции Абаата, не доезжая до Новой Гагры. Рядом находится Жоэкварское ущелье и сначала можно завернуть туда. Кроме заброшенной станции Абаата, открытой в 1943 году, здесь можно увидеть вентиляционную станцию. Поскольку здесь рядом находится площадь Гагарина, следующей локацией будет здание старого торгового центра.

Универмаг "Жоэквара"

В здание бывшего торгового центра "Жоэквара", построенного в 1970-х, вход беспрепятственный. Его нельзя назвать популярной заброшкой, здесь даже никто из местных не стремится собрать с туристов деньги, потому что смотреть здесь особо нечего.

© Фото: Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

Но в качестве разминки перед расположенным по соседству замком этот ТЦ играет свою роль хорошо. Можно подняться на верхний этаж и посмотреть на эту часть города с высоты.

Замок принца Ольденбургского

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дворец принца Александра Ольденбургского - это одна из самых популярных достопримечательностей Гагры в целом, а не только среди заброшенных зданий. Впечатляющий дворец в стиле модерн для принца и его жены построили к 1902 году по проекту архитектора Люцедарского, который в основном работал в Петербурге. В здании дворца после 1917 года находились санатории, а в последние десятилетия здесь проходили неспешные реставрации. Около замка также есть охотничий домик, но самое любимое посетителями место - это круглое красивое окно. В подземную часть замка стоит спускаться с фонариком, так как там скапливается вода. Можно также выйти на многочисленные балконы и завершить осмотр посещением верхней площадки замка с видом на отстроенный флигель.

Пройти к зданию дворца можно с площади Гагарина мимо универмага или от крепости Абаата по лестнице. Еще в начале весны замок можно было посетить за 150 рублей с человека, но позже начался интенсивный этап реставрации и туристы жалуются на то, что попасть внутрь им уже не удается, так как все входы перекрыли. Возможно, что в будущем там откроют отель.

Канатная дорога и пансионат "Скала"

Следующее место, которое обязательно стоит посетить в Старой Гагре, называется пансионат "Скала". Его раньше соединяла с пляжем канатная дорога 1935 года, которая теперь тоже не используется. На нижней станции канатки осталась кабинка, в которую можно залезть. Попасть к пансионату можно, пройдя от ресторана Гагрипш по череде лестниц, либо на лифте, идущему к пансионату “Колхида". Лифт советский, но пока работает, за исключением дней, когда случаются перебои с электричеством.

© Фото: Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

Если идти от ресторана, то перед верхней станцией канатной дороги стоит бывший медицинский корпус санатория, построенный в начале XX века (тогда он был домом отдыха). От станции можно подняться на смотровую площадку, откуда открывается вид на город и море. Дальше следует главное здание пансионата полукруглой формы, оно было построено уже в конце 60-х годов. Перед ним стоят кабинки для канатки, причем уже довольно современные. В здания этой группы войти можно свободно, здесь ничего не охраняется.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Если идти по улице 16 марта дальше, по правую руку будет еще один корпус санатория. Это здание тоже очень любимо туристами из-за “балкончика Джульетты”.

© Фото: Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

Вход в него свободный. Еще одним корпусом санатория была бывшая дача Федюшиной, она тоже находится неподалеку. В Абхазии часто можно встретить бродячих собак, обычно они дружелюбные, но за исключением тех, которые что-то охраняют, их стоит обходить стороной.

Дача Лакобы

К бывшей даче Лакобы стоит подниматься снизу, а не идти от бывшей дачи купца Ольховского. Тропа между ними очень сильно заросла. Пройти лучше, миновав дачу Силина и бывший ДК, который называют “Зимним театром”.

© Фото: Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

Дача Лакобы на самом деле была построена также принцем Ольденбургским в начале XX века, но позже перешла Нестору Лакобе. Недалеко от дачи Лакобы стоит бывший санаторий “Грузия”, пока что вход в него закрыт.

Павильон станции Гагрыпш

Павильон станции старого железнодорожного вокзала Гагрыпш впечатляет своей архитектурой даже в полностью заброшенном состоянии. Пока в Новой Гагре не построили вокзал в 1951 году, это была главная железнодорожная станция города. Ее открыли в 1943 году, но пассажирами она начала использоваться только в 1956 году. Вход сюда свободный.

© Фото: Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

А вот вокзал в Новой Гагре уже не совсем заброшка. После того, как запустили “Ласточки” из Сочи в 2023 году, в здании начались некоторые ремонтные работы. На момент 2024 года доступны только несколько помещений.