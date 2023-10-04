Заброшки Абхазии для начинающих: топ-5 лучших локаций Гагры

Туристы, планирующие посвятить весь день осмотру заброшенных зданий Гагры, с 2023 года могут выйти из “Ласточки” на заброшенной железнодорожной станции Абаата, не доезжая до Новой Гагры. Рядом находится Жоэкварское ущелье и сначала можно завернуть туда. Кроме заброшенной станции Абаата, открытой в 1943 году, здесь можно увидеть вентиляционную станцию. Поскольку здесь рядом находится площадь Гагарина, следующей локацией будет здание старого торгового центра.
Универмаг "Жоэквара"
В здание бывшего торгового центра "Жоэквара", построенного в 1970-х, вход беспрепятственный. Его нельзя назвать популярной заброшкой, здесь даже никто из местных не стремится собрать с туристов деньги, потому что смотреть здесь особо нечего.
Но в качестве разминки перед расположенным по соседству замком этот ТЦ играет свою роль хорошо. Можно подняться на верхний этаж и посмотреть на эту часть города с высоты.
Замок принца Ольденбургского
Дворец принца Александра Ольденбургского - это одна из самых популярных достопримечательностей Гагры в целом, а не только среди заброшенных зданий. Впечатляющий дворец в стиле модерн для принца и его жены построили к 1902 году по проекту архитектора Люцедарского, который в основном работал в Петербурге. В здании дворца после 1917 года находились санатории, а в последние десятилетия здесь проходили неспешные реставрации. Около замка также есть охотничий домик, но самое любимое посетителями место - это круглое красивое окно. В подземную часть замка стоит спускаться с фонариком, так как там скапливается вода. Можно также выйти на многочисленные балконы и завершить осмотр посещением верхней площадки замка с видом на отстроенный флигель.
Пройти к зданию дворца можно с площади Гагарина мимо универмага или от крепости Абаата по лестнице. Еще в начале весны замок можно было посетить за 150 рублей с человека, но позже начался интенсивный этап реставрации и туристы жалуются на то, что попасть внутрь им уже не удается, так как все входы перекрыли. Возможно, что в будущем там откроют отель.
Канатная дорога и пансионат "Скала"
Следующее место, которое обязательно стоит посетить в Старой Гагре, называется пансионат "Скала". Его раньше соединяла с пляжем канатная дорога 1935 года, которая теперь тоже не используется. На нижней станции канатки осталась кабинка, в которую можно залезть. Попасть к пансионату можно, пройдя от ресторана Гагрипш по череде лестниц, либо на лифте, идущему к пансионату “Колхида". Лифт советский, но пока работает, за исключением дней, когда случаются перебои с электричеством.
Если идти от ресторана, то перед верхней станцией канатной дороги стоит бывший медицинский корпус санатория, построенный в начале XX века (тогда он был домом отдыха). От станции можно подняться на смотровую площадку, откуда открывается вид на город и море. Дальше следует главное здание пансионата полукруглой формы, оно было построено уже в конце 60-х годов. Перед ним стоят кабинки для канатки, причем уже довольно современные. В здания этой группы войти можно свободно, здесь ничего не охраняется.
Если идти по улице 16 марта дальше, по правую руку будет еще один корпус санатория. Это здание тоже очень любимо туристами из-за “балкончика Джульетты”.
Вход в него свободный. Еще одним корпусом санатория была бывшая дача Федюшиной, она тоже находится неподалеку. В Абхазии часто можно встретить бродячих собак, обычно они дружелюбные, но за исключением тех, которые что-то охраняют, их стоит обходить стороной.
Дача Лакобы
К бывшей даче Лакобы стоит подниматься снизу, а не идти от бывшей дачи купца Ольховского. Тропа между ними очень сильно заросла. Пройти лучше, миновав дачу Силина и бывший ДК, который называют “Зимним театром”.
Дача Лакобы на самом деле была построена также принцем Ольденбургским в начале XX века, но позже перешла Нестору Лакобе. Недалеко от дачи Лакобы стоит бывший санаторий “Грузия”, пока что вход в него закрыт.
Павильон станции Гагрыпш
Павильон станции старого железнодорожного вокзала Гагрыпш впечатляет своей архитектурой даже в полностью заброшенном состоянии. Пока в Новой Гагре не построили вокзал в 1951 году, это была главная железнодорожная станция города. Ее открыли в 1943 году, но пассажирами она начала использоваться только в 1956 году. Вход сюда свободный.
А вот вокзал в Новой Гагре уже не совсем заброшка. После того, как запустили “Ласточки” из Сочи в 2023 году, в здании начались некоторые ремонтные работы. На момент 2024 года доступны только несколько помещений.