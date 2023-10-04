Цхалтубо: райский уголок или город заброшенных советских санаториев

© Фото: Georgiantravelguide, соцсети

Когда-то Цхалтубо был самым популярным местом для отдыха у представителей советской элиты, теперь же это самое известное направление индустриального туризма в Грузии. Расскажем, как добраться до этого грузинского города и когда лучше ехать, что посмотреть в Цхалтубо и какие из более чем двух десятков санаториев стоит увидеть в первую очередь.

Минеральные и термальные источники - это одно из многочисленных природных богатств Грузии. В советское время здесь повсеместно создавались курорты, в том числе в Абастумани, Боржоми и Менджи. Вот и на территории Цхалтубо еще много веков назад были обнаружены радоновые минеральные воды температурой 33-35°C. Их называли "источником бессмертия", так как они благотворно действовали на сердечно-сосудистую, костно-мышечную и эндокринную системы. С распадом СССР запустение пришло и в "город санаториев". Однако власти страны заинтересованы в восстановлении и развитии Цхалтубо и в прошлом году действительно начались работы в нескольких зданиях.

Цхалтубо заброшен?

Главное заблуждение о Цхалтубо заключается в том, что город полностью заброшен. Хотя большая часть санаториев действительно не используются, в Цхалтубо функционируют источники 2 и 6, отреставрированный Цхалтубо Спа Резорт продолжает привлекать отдыхающих, а в городе появились новые отели, рестораны и кафе.

Где находится Цхалтубо?

Город расположен всего в 15 км к северо-западу от Кутаиси, до него можно добраться на маршрутке. Таким образом, это удобное направление для однодневной поездки из второго по площади города страны, куда к тому же летают из Москвы прямые рейсы.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Наряду с шахтерским городом Чиатура, это одно из мест в Грузии, которое притягивает любителей индустриального туризма и советской архитектуры.

Как добраться до Цхалтубо из Кутаиси?

Цхалтубо отделяет от Кутаиси всего 20-25 минут езды на машине, сюда также легко добраться на такси или общественном транспорте.

Маршрутка № 30 отправляется в Цхалтубо от Красного моста каждые 15-20 минут с 8:00 до 19:00.

Маршрутка №34 отправляется с центрального автовокзала Кутаиси раз в час с 9:00 до 18:00.

На обратном пути нужно сесть в маршрутку, идущую в Кутаиси, например на остановке перед Дворцом спорта.

Как добраться до Цхалтубо из Тбилиси?

Цхалтубо находится в 270 км от Тбилиси, это как минимум 4,5 часа езды на машине, поэтому посещать город в качестве однодневной поездки на общественном транспорте не имеет смысла. Если только поехать на автомобиле, с трансфером или с экскурсией. От Тбилиси можно доехать до Кутаиси на поезде или маршрутке за 4-5 часов, а далее сделать пересадку до Цхалтубо.

Сколько времени нужно на осмотр Цхалтубо?

Цхалтубо кажется небольшим, но все здания за один день обойти невозможно. Поэтому лучше выбрать 6-7 самых интересных. За два-3 полных дня можно успеть увидеть все, в зависимости от того,сколько времени проводить у каждого из них.

Когда лучше ехать в Цхалтубо?

Летом в Цхалтубо довольно жарко, поэтому лучше избегать посещения города в июле-августе. В остальные месяцы, даже зимой, здесь приятно находиться, поскольку большая часть прогулок проходит на свежем воздухе. Особенно красиво здесь в октябре-начале ноября, когда деревья покрыты осенней листвой.

Какие санатории посмотреть в Цхалтубо?

Построенный в 1962 году санаторий "Иверия" - один из самых фотогеничных санаториев Цхалтубо. Здесь наиболее интересен главный вестибюль с синими стенами и большим круглым проемом в потолке.

Построенный в 1952 году санаторий " Шахтер " - самое большое и впечатляющие здание в Цхалтубо. Санаторий занимает выгодное положение в верхней части парка, а доступ к главному входу осуществляется с востока по подъездной дороге от главной дороги. Фасад здания величественный, с огромным фонтаном, высокими пальмами, симметричными широкими лестницами и рядами колонн.

" - самое большое и впечатляющие здание в Цхалтубо. Санаторий занимает выгодное положение в верхней части парка, а доступ к главному входу осуществляется с востока по подъездной дороге от главной дороги. Фасад здания величественный, с огромным фонтаном, высокими пальмами, симметричными широкими лестницами и рядами колонн. Санаторий " Тбилиси ", построенный в 1950-1951 годах, представляет собой семиэтажное здание на северо-восточной стороне парка. У главного входа посетителей встречает пара грифонов, в здании есть несколько залов с мраморными полами и внутренний открытый двор, заросший растениями. В этом году санаторий начали реставрировать.

", построенный в 1950-1951 годах, представляет собой семиэтажное здание на северо-восточной стороне парка. У главного входа посетителей встречает пара грифонов, в здании есть несколько залов с мраморными полами и внутренний открытый двор, заросший растениями. В этом году санаторий начали реставрировать. Построенный в 1953-1964 годах, санаторий " Гелати" украшен башенкой. Подняться можно только на один этаж, но с балкона видно внутреннюю часть комплекса. На территории есть советская мозаика необычной формы с животными (какое-то время это был детский санаторий).

украшен башенкой. Подняться можно только на один этаж, но с балкона видно внутреннюю часть комплекса. На территории есть советская мозаика необычной формы с животными (какое-то время это был детский санаторий). Санаторий " Металлург " 1955-1957 годов находится в довольно хорошем состоянии на контрасте с другими зданиями. В него проще всего попасть по подъездной дороге от улицы Бараташвили. Две каменные колонны намечают дорогу к главному входу с арочным окном и декоративной каменной кладкой. В главном вестибюле можно увидеть оригинальную лепнину, деревянный бортик и огромную люстру.

" 1955-1957 годов находится в довольно хорошем состоянии на контрасте с другими зданиями. В него проще всего попасть по подъездной дороге от улицы Бараташвили. Две каменные колонны намечают дорогу к главному входу с арочным окном и декоративной каменной кладкой. В главном вестибюле можно увидеть оригинальную лепнину, деревянный бортик и огромную люстру. Построенный в 1954-1962 годах санаторий " Медея " - самый посещаемый в городе. Удивительный фасад, колонны и изогнутые арки приманивают не только туристов, здесь также постоянно проходят свадебные фотосессии. На западной стороне санатория есть фонтан с еще целыми скульптурами.

" - самый посещаемый в городе. Удивительный фасад, колонны и изогнутые арки приманивают не только туристов, здесь также постоянно проходят свадебные фотосессии. На западной стороне санатория есть фонтан с еще целыми скульптурами. Санаторий Айя , построенный в 1970-1985 годах, выходит на восточную сторону парка. Его изюминка - красочная мозаика, которую можно найти в главном холле.

, построенный в 1970-1985 годах, выходит на восточную сторону парка. Его изюминка - красочная мозаика, которую можно найти в главном холле. Цхалтубо Спа Резорт открылся в 2011 году после масштабной реставрации. На территории санатория есть концертный зал и небольшой музей.

открылся в 2011 году после масштабной реставрации. На территории санатория есть концертный зал и небольшой музей. Санаторий "Имерети," построенный в 1950-1961 годах, представляет собой величественное здание с очень красивой лестницей и ротондой с колоннами.

Баня № 8, многим по форме напоминающая НЛО - это один из символов Цхалтубо. Днем через большое круглое отверстие в бетонном куполе проникает солнце. В баню ведут четыре входа.

Санатории, которые можно посмотреть, если есть время:

Построенный в 1975-1976 годах санаторий "Геолог" расположен за санаторием "Тбилиси", и в него также можно попасть через улицу Бараташвили.

Бетонный санаторий "Сакартвело", построенный в 1983 году, выглядит очень апокалиптично. На крыше здания сохранилась оригинальная вывеска. Внутри есть яркая мозаика.

Отель "Саванэ", построенный в 1947–1975 годах, расположен в северо-восточном углу парка. Он полностью заброшен, поэтому заходить внутрь может быть опасно. Самая красивая часть - парадный вход.

Филиал научно-исследовательского института курортологии, построенный в 1939 году, с красивым фасадом и колоннами.

Построенный в 1931 году санаторий "Цхалтубо" - одно из старейших зданий города. От главного входа всего в нескольких минутах ходьбы расположен Источник №6 (Сталинский) - эта водолечебница действует и сейчас.

Что посмотреть в Цхалтубо кроме санаториев?

Краеведческий музей Цхалтубо открыт ежедневно с 9:00 до 18:00. Вход стоит 3 лари;

Дом-музей писателя Отии Иоселиани - На первом этаже находится погреб, где проводятся дегустации вин. Вход в музей бесплатный;

Кафе "Магнолия", спроектированный в 1950-х годах итальянским архитектором Карло Моретти. Здание было восстановлено в 2019 году;

Пещера Прометея (6 км к северу) и Белая пещера (2 км к востоку). Добраться можно на автобусе или такси от центрального рынка;

Дача Сталина;

Почтовое отделение 1970-х годов из бетона и стекла, которое было заброшено только в 2013 году;

Железнодорожный вокзал и Дворец культуры;

Старые фотостудии и автобусные остановки.