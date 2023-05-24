Куда съездить из Тбилиси на 1-2 дня

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Грузия и раньше пользовалась популярностью у российских туристов, а с возобновлением прямого авиасообщения стала еще более привлекательным направлением. Тбилиси примечателен не только тем, что это быстро развивающийся город с невероятной историей и богатой культурой, но и возможностью однодневных поездок и путешествий выходного дня.

Путешествовать не турами, а самостоятельно по Грузии вполне возможно. Самый распространенный транспорт здесь маршрутные такси, добраться куда-то на них будет быстрее, чем на поезде, тем более что поезда и электрички ходят не везде. Однако обязательно стоит уточнять актуальное расписание маршруток до поездки, поскольку оно может меняться.

Путешествие в озерный край Грузии

Расстояние от Тбилиси : 130 км

: 130 км Время в пути : 2,5 часа в одну сторону

: 2,5 часа в одну сторону Лучшее время для посещения: лето или ранняя осень

Зачем ехать к озеру Паравани?

Есть что-то волшебное в суровых пейзажах Джавахетского нагорья, расположенного в Самцхе-Джавахети. На вулканическом плато расположена череда заповедников парков и озер. В теплые месяцы птицы гнездятся на озерах, привлекая любителей бердвотчинга. Но даже если вы не увлекаетесь наблюдением за птицами, эти озера очень красивы и подходят как для пеших, так и велосипедных прогулок. Во время которых можно посмотреть несколько небольших монастырей и поселений.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чем заняться в Джавахети?

Паравани - самое крупное озеро в Грузии. Недалеко от озера, рядом с деревушкой Пока, находится женский монастырь Святой Нино. При нем есть магазин, где продаются продукты, изготовленные монахинями. Чуть дальше по дороге на юг Грузии, окруженной альпийскими лугами, находится озеро поменьше - Сагамо и одноименное село, а еще дальше Бугдашенский заказник с крошечным, но очень красивым озером. Бугдашенское озеро почти примыкает к селу Гореловка. Это село знаменито тем, что его основали переселенцы духоборы в XIX веке и сейчас там живут их потомки. В этом районе есть еще несколько озер, в том числе Карцахи, которое находится на территории Грузии и Турции.

Как добраться до озера Паравани из Тбилиси?

Для поездки в эту часть Грузии из Тбилиси лучше всего либо арендовать автомобиль, либо организовать частный трансфер на день. Дорога из города довольно крутая, но когда начинается плато, она выравнивается. Можно попросить водителя маршрутки Тбилиси-Ниноцминда остановиться у села Пока, но в таком случае стоит продумать дорогу назад, если на обратном пути маршрутку поймать не получится.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Асурети, Дидгори, Дашбаши и Цалка: немецкое наследие и каньоны

Р асстояние от Тбилиси : около 90 км

: около 90 км Время в пути: 2-3 часа в одну сторону

2-3 часа в одну сторону Лучшее время для посещения: весна или осень

Зачем ехать в Квемо Картли?

Расположенный к югу от Тбилиси регион Квемо Картли - одна самых красивых частей страны. Этот регион предлагает множество возможностей для непродолжительных поездок на любой вкус: от походов к каньонам до посещения археологических музеев в Болниси и Дманиси. Этот район наиболее известен немецкими деревнями, основанными в XIX веке. Город Болниси (Екатериненфельд), Триалети (Александерсгильф) и Асурети (Элизабетталь) могут похвастаться красивыми церквями и оригинальными фахверковыми домами.

Главный туристический магнит в этом регионе - каньон Дашбаши с каскадным водопадом, в прошлом году здесь открыли стеклянный мост, который прозвали бриллиантовым из-за его дизайна. В ближайшем к каньону городе Цалка, где во времена СССР жили в основном греки, можно посетить аджарскую мечеть и армянскую церковь. Впечатляет и Дидгорский монумент, посвященный Дидгорской битве, куда добраться можно только на машине.

Чем заняться в Квемо Картли?

Кроме посещения бывших немецких поселений Болниси и Асурети посетите церковь Пресвятой Девы Марии VI века в Манглиси, а затем отправляйтесь к Дидгорскому монументу. Прогуляйтесь по "алмазному" смотровому мосту в каньоне Дашбаши или направьтесь в противоположном направлении к церкви Святого Георгия X века с не менее захватывающим видом на каньон.

Можно устроить пикник на берегу Цалкинского водохранилища, а после поискать уникальные для Грузии Триалетские петроглифы недалеко от села Гантиади. Во время другой поездки можно съездить в каньоны Биртвиси вблизи Алгетского национального парка с посещением развалин древнего города Самшвилде. На обратном пути в Тбилиси можно остановиться у Коджорской крепости, там очень красивые закаты.

Как добраться в Квемо Картли из Тбилиси?

В некоторые части Квемо Картли можно добраться на маршрутке, но для посещения многих мест, например Дидгори, вам понадобится собственный или арендованный транспорт. Маршрутки в Цалку отправляются с центрального автовокзала Ортачала. Если вы едете в Дашбаши, стоит выйти у автозаправочной станции Wisol, откуда до начала каньона всего 2 км по тропе. Стоит спросить у водителя, когда в этот день Тбилиси отправляется последняя маршрутка. Но чтобы хорошо посмотреть этот регион, стоит арендовать машину или, например, туристическое такси GoTrip.

Чиатура и столп Кацхи

Расстояние от Тбилиси: 185 км

185 км Время в пути: 2,5-3 часа в одну сторону

2,5-3 часа в одну сторону Лучшее время для посещения: круглый год

Зачем ехать в Чиатуру?

Чиатура - небольшой шахтерский городок, расположенный в Имеретии области, почти в 200 км к западу от Тбилиси. Сюда едут, чтобы увидеть сеть пассажирских канатных дорог, пересекающих ущелье, построенных по для повышения производительности на марганцевых рудниках. Этот город нельзя назвать туристическим, но он очень необычный. Недалеко от Чиатуры находится Кацхийский столп с построенным на самой верхушке монастырем VIII века, правда, восстановленным. Приятно и то, что вся территория вокруг Чиатуры и Кацхи утопает в зелени.

Чем заняться в Чиатуре и окрестностях?

Воздушно-канатные дороги Чиатуры были построены в 1950-х годах. Старые канатки сейчас закрыты, два года назад их заменила новая сеть канатных дорог. Кроме поездки на канатках стоит просто прогуляться по центру Чиатуры, изучая местную архитектуру - жилые дома вперемешку с административными и промышленными постройками. Столп Кацхи расположен в 11 км к западу от Чиатуры, недалеко от главной дороги. В селе Кацхи сохранился храм Мацховари.

Как добраться до Чиатуры из Тбилиси?

Самостоятельным путешественникам удобнее всего посещать Чиатуру и Кацхи в однодневной поездке из Кутаиси. Так что можно совместить эти два места в поездку на выходные. Из Кутаиси расстояние в примерно 70 км можно преодолеть на маршрутке или поезде (но идут они все равно примерно 2,5 часа). Посетить Чиатуру и Кацхи за день из Тбилиси можно, но только с групповым туром или индивидуальным трансфером.

Вардзия и Ахалцихская крепость

Расстояние от Тбилиси: 265 км

Время в пути: 4 часа в одну сторону

Лучшее время для посещения: круглый год

Зачем ехать в Вардзию и Ахалцихе?

Вардзия - это один из самых знаковых и впечатляющих пещерных монастырей Грузии. А в Самцхе-Джавахети это самая популярная достопримечательность. В ближайшем к Вардзии городе Ахалцихе находится Ахалцихская крепость (Рабат), которая после реставрации стала соперничать с Вардзией по привлекательности для туристов. Интерес представляет также крепость Хертвиси.

Чем заняться в Ахалцихе и окрестностях?

Если вы посещаете эту часть Грузии в однодневной поездке из Тбилиси, то следует начать с Вардзии - монастырского комплекса XII века, построенного для защиты монашеской общины. Навигация по комплексу осуществляется через несколько обозначенных троп, туннелей и лестниц. Если Вардзия - это чистая древность, то крепость Рабат, расположенная в 50 км от нее, оставляет иное впечатление. Комплекс был построен в IX веке, но в 2011 году был полностью отреставрирован, причем при участии Турции.

Территория ухожена и оборудована туристической инфраструктурой. Крепость открыта ежедневно с 9:00 до 22:00. В замке можно посетить исторический музей Самцхе-Джавахети. Около него есть мечеть Хаджи Ахмед Паши, цитадель и амфитеатр, а также медресе и церковь IX века. Если осталось время, по дороге из Вардзии в Ахалцихе стоит посмотреть крепости Ацкури, Саро и Хертвиси, а также пещерный монастырь Ванис-Квабеби.

Как добраться до Вардзии и Ахалцихе из Тбилиси?

Удобнее всего заказать трансфер из Тбилиси либо экскурсионный тур, поскольку эта поездка потребует много времени в дороге. Либо ехать туда из Западной Грузии, чтобы быть менее ограниченным во времени. Посещение Вардзии за день из Тбилиси на общественном транспорте возможно, но необходимо очень точно рассчитать время. Можно сесть на маршрутку до Вардзии от тбилисского автовокзала Дидубе. Либо на маршрутку до Ахалцихе, которая идет раньше, а затем пересесть на маршрутку до Вардзии.

Кутаиси и Цхатлубо: наследие ЮНЕСКО и советские санатории

Расстояние от Тбилиси: 243 км

243 км Время в пути: 4 часа в одну сторону

4 часа в одну сторону Лучшее время для посещения: круглый год

Зачем ехать в Кутаиси и Цхалтубо?

Во время поездки из Тбилиси в Кутаиси - второй по величине город Грузии - вы посмотрите Гелатский монастырь, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, прогуляться по городу и посетить близлежащий курортный город Цхалтубо. В Кутаиси стоит ехать на выходные, а не одним днем.

Чем заняться в Кутаиси и Цхалтубо?

Если вы торопитесь, то начните осмотр с Гелатского монастыря - местной архитектурной и исторической жемчужины. Утопающий в листве близлежащий монастырь Моцамета не менее прекрасен, хоть и более скромен. С холма, на котором стоит храм Баграта, открывается потрясающий вид на Кутаиси. В городе посетите еврейский квартал, городской рынок и Колхидский фонтан, а также набережную реки Риони и Белый мост, также можно прокатиться на канатной дороге.

В Цхалтубо находится множество советских санаториев, некоторые из них заброшены, какие-то перепрофилированы, а некоторые все еще работают. Из природных достопримечательностей рядом заповедник Сатаплия, Мартвильский каньон, пещера Прометея, каньон Окаце и водопад Кимчиха.

Как добраться в Кутаиси и Цхалтубо из Тбилиси?

Из Тбилиси в Кутаиси можно добраться на маршрутке за примерно 4 часа. Такой вариант подходит, если ехать на несколько дней, но в случае однодневной поездки, стоит брать тур или заказывать трансфер. Поезд, который отправляется с центрального ж/д вокзала Тбилиси, идет около пяти часов.