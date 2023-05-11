Куда поехать из Тбилиси на один день

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вчера стало известно о решении возобновить прямое авиасообщение между РФ и Грузией. Сейчас идет подготовка к запуску прямых авиарейсов, и очевидно, что в ближайшее время планировать путешествия в эту кавказскую страну будет еще проще. Хотя в Тбилиси можно провести много времени, но иногда хочется разнообразия.

Как организовать однодневную поездку из Тбилиси?

Есть четыре основных варианта однодневной поездки из Тбилиси:

общественный транспорт (маршрутка или поезд) - самый доступный вариант, организованная однодневная экскурсия - самый эффективный вариант, частный трансфер (например GoTrip Georgia, это как туристическое такси) аренда автомобиля (для опытных водителей) - самые гибкие варианты (где захотел, там и остановился любоваться природой).

Семь лучших вариантов однодневных поездок из Тбилиси

Мцхета - первая столица Грузии

Расстояние от Тбилиси: 24 км

Время в пути: 30-45 минут в одну сторону

Лучшее время для посещения: круглый год

Зачем ехать в Мцхету?

Мцхета - самый популярный выбор для однодневной поездки из Тбилиси. В этом небольшом городе, который был древней столицей Грузии, можно посмотреть памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кафедральный собор Светицховели, монастырь Самтавро и крепость Бебрисцихе находятся в самом городе, а монастырский храм Джвари и Шио-Мгвимский монастырь расположены около Мцхеты. Мцхета находится между Тбилиси и Гори, поэтому поездку туда можно совместить с Гори и Уплисцихе.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чем заняться в Мцхете

Мцхета - небольшой город, который легко обойти пешком. Начните с посещения собора Светицховели, одной из старейших православных церквей Грузии и второй по величине после собора Самеба в Тбилиси. Дальше по дороге находится монастырь Самтавро. А поднявшись на Бебрисцихе, можно полюбоваться прекрасным видом на реку Арагви и город. Кульминация однодневной поездки в Мцхету - это посещение монастыря Джвари, одного из самых знаковых храмов Грузии. На холм, где он находится, можно подняться пешком или сесть на такси. Водители ожидают обычно возле собора Светицховели, дешевле будет разделить поездку с другими туристами. Водители обычно дают вам час на осмотр монастыря, этого вполне достаточно.

Как добраться до Мцхеты из Тбилиси на маршрутке

Маршрутки отправляются от тбилисского вокзала Дидубе до Мцхеты каждые 10-15 минут, начиная примерно с 8 утра. Большая часть машин едут дальше до Гори. Билеты можно купить в кассе. Маршрутки обычно останавливаются в центре города, возле Светицховели. Поездка занимает около 45 минут. Чтобы вернуться из Мцхеты в Тбилиси, можно сесть на маршрутку на автобусной остановке у банка на улице Агмашенебели.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сигнахи и Кахетия - грузинский винный регион

Расстояние от Тбилиси: 110 км.

Время в пути: 1,5-2 часа в одну сторону

Лучшее время для посещения: круглый год (лучше всего весной или осенью)

Зачем ехать в Сигнахи?

Грузины гордятся своим винодельческим наследием. Кахетинский метод выдержки вина в глиняных амфорах под землей - квери - признан нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО. Виноград выращивают по всей стране, но Кахетия считается сердцем винодельческой грузинской промышленности. Средневековый город-крепость Сигнахи, также известный как город любви - это прекрасная отправной точкой для знакомства с регионом и Алазанской долиной в частности.

Чем заняться в Сигнахи и его окрестностях

Пройдитесь по старому городу Сигнахи пешком. В Национальном музее Сигнаги можно посмотреть постоянную экспозицию произведений художника Пиросмани, который родился в ближайшем селе. Действующий женский монастырь Бодбе расположен недалеко от Сигнахи, до него можно дойти пешком примерно за 20 минут. Прогуляйтесь к источнику Святой Нино. В самом Сигнахи есть несколько виноделен, но можно добраться до винодельни Хареба с винным туннелем в Кварели, где проводятся организованные экскурсии.

Как добраться в Сигнахи из Тбилиси

Если вы хотите просто провести день в Сигнахи, не заезжая в монастыри и винодельни в Алазанской долине, то можно просто добраться туда на маршрутке из Тбилиси. Для того, чтобы охватить побольше мест, стоит взять экскурсию или трансфер.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Степанцминда и Военно-Грузинская дорога

Расстояние от Тбилиси: 152 км.

Время в пути: 2,5-3,5 часа в одну сторону

Лучшее время для посещения: весна или осень

Зачем ехать в Степанцминду?

Это место находится недалеко от границы с Россией, в центральной части Большого Кавказа, у подножия горы Казбек. И хотя гораздо лучше провести там хотя бы одну ночь и отправиться в поход по близлежащим ущелью Джута и долине Трусо, можно посетить Степанцминду (Казбеги) и в рамках однодневной поездки из Тбилиси. Военно-Грузинская дорога - это одна из самых живописных дорог во всей стране, около нее расположено множество смотровых площадок, монастырей, сел и горячих источников.

Чем заняться в Степанцминде и его окрестностях

Обязательные пункты это крепость Ананури, село Пасанаури и Арка Дружбы на Военно-Грузинской дороге. Также можно посмотреть минеральные и горячие источники, Гвелетские водопады, смотровые площадки, каменные скульптуры в поселке Сно. Добравшись до Степанцминды, вы увидите знаменитую церковь Святой Троицы в Гергети, расположенную высоко в горах над городом. Если время ограничено, то до церкви стоит добираться на такси.

Как добраться из Тбилиси в Степанцминду

Хотя до Степанцминды из Тбилиси можно добраться на маршрутке, это довольно долгое путешествие и для однодневной поездки не совсем подходит. Гораздо лучший способ добраться до Степанцминды - это поехать на машине самостоятельно, взять экскурсию или организовать туристический трансфер.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Телави и Кахетия - еще один винный маршрут

Расстояние от Тбилиси: 94 км

Время в пути: 2 часа в одну сторону (через перевал Гомбори)

Лучшее время для посещения: круглый год (лучше всего весной или осенью)

Зачем ехать в Телави?

Также расположенный в Кахетии, стране грузинского виноделия, Телави - это еще одна отправная точка для знакомства с винодельнями и монастырями региона. Это самый большой город Кахетии и главный транспортный узел, поэтому он хоть и не такой живописный, как Сигнахи, но удобный. В центре Телави есть несколько семейных виноделен, так что на дегустацию вин можно попасть, не выезжая за пределы города. В самом Телави стоит погулять по старому городу и побродить по Телавскому базару. Помимо Телави, стоит посетить поместья в Вазисубани и Цинандали. Монастырские комплексы Алаверди и Икалто, два самых важных исторических памятника Кахетии, также находятся недалеко от Телави.

Как добраться до Телави из Тбилиси

На один день в Телави можно приехать на маршрутке. Также можно нанять местного водителя уже в Телави, чтобы посетить интересные места в окрестностях. Есть два маршрута в Телави из Тбилиси: дорога через Гомборский перевал с очень красивыми видами занимает около двух часов, поэтому предпочтительнее найти маршрутное такси, которое будет следовать по этому маршруту. Либо поехать, огибая Гомобрский хребет.

Фото: commons.wikimedia

Пещерные монастыри Давид Гареджи и радужные холмы Удабно

Расстояние от Тбилиси: 100 км.

Время в пути: 1,5 часа в одну сторону

Лучшее время для посещения: весна или осень

Зачем ехать в Давид Гареджи?

Монастырский комплекс VI века Давид Гареджи (Кешикчидаг) расположен к востоку от Тбилиси на границе с Азербайджаном, он действительно заслуживает внимания. Верхняя часть комплекса пока что еще закрыта для туристов, но территория, которую можно осмотреть, все равно велика. Комплекс Давид Гареджи включает в себя несколько десятков монастырей и очень много келий, вырубленных в скалах. Отсюда можно также увидеть радужные холмы, которые находятся возле водохранилища Мравалцкаро. Для этой поездки важно надеть удобную обувь и взять с собой много воды - летом в этой части Грузии очень жарко.

Как добраться до Давид Гареджи из Тбилиси

Поскольку маршрутки и поезда в Давид Гареджи ходят, то удобнее всего добраться из Тбилиси на шаттле Gareji Line (это не экскурсия, просто транспорт). Микроавтобусы отправляются из Пушкинского парка каждое утро с мая до конца сентября и по требованию в остальные месяцы. Маршрут позволяет провести около трех часов в монастыре и включает остановку на ужин на обратном пути.

Уплисцихе и Гори - родной город Сталина

Расстояние от Тбилиси: 87 км.

Время в пути: 75 минут в одну сторону (+20 минут до Уплисцихе)

Лучшее время для посещения: круглый год

Зачем ехать в Гори?

Гори - небольшой город, расположенный в регионе Шида Картли, к западу от Тбилиси. Есть две основные причины, по которым туристы едут в Гори: во-первых, исследовать древний пещерный город Уплисцихе, а во-вторых, посетить место, где родился Иосиф Сталин. Кроме того, когда-то здесь проходил Великий Шелковый путь. Иосиф Сталин родился в Гори и там до сих пор есть посвященный ему музей с домом, в котором Сталин родился, и личным броневагоном. Гори - очень красивый город с большим центральным парком. А над городом на скале возвышается цитадель Гори, откуда можно полюбоваться видом на реку Куру. Кроме старого города, стоит посетить церковь Святого Георгия.

Как добраться в Гори из Тбилиси

Маршрутки ходят от станции Дидубе до Гори регулярно в течение дня. Поездка занимает чуть больше часа, в зависимости от пробок. В Тбилиси маршрутки отправляются с главного автовокзала Гори примерно каждые полчаса. Ежедневно из Тбилиси в Гори отправляется не менее четырех поездов. Поездка занимает 60-70 минут. Но от железнодорожной станция Гори еще нужно добираться до центра. Билеты можно приобрести на Привокзальной площади в Тбилиси в день поездки или онлайн. Пещерный город Уплисцихе расположен всего в 14 км от Гори. Добраться туда проще всего на такси от музея Сталина или с автовокзала. Также до Уплисцихе ходят автобусы с автовокзала Гори, обычно в 9:00 и 12:00.

Фото: commons.wikimedia

Боржоми и Бакуриани - термальные бассейны и живописная железная дорога

Расстояние от Тбилиси: 183 км

Время в пути: 2,5-3 часа в одну сторону

Лучшее время для посещения: круглый год (лучше всего осенью или зимой)

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Зачем ехать в Боржоми и Бакуриани?

Боржоми славится своими минеральными источниками, которые когда-то считались лучшими в Советском Союзе. В советское время Боржоми и Бакуриани были популярными курортами. В Боржоми летом можно покататься на лошадях, есть рафтинг и другие водные виды спорта, а в Бакуриани можно зимой кататься на лыжах.

Чем заняться в Боржоми и его окрестностях

Начните с прогулки по центральному парку Боржоми, там можно набрать воды из Екатерининского источника и искупаться в теплых источниках. На плато Боржоми с видом на парк можно подняться на канатке. В национальном парке Боржоми-Харагаули можно посмотреть монастырь Мцване. Чтобы добраться до Ликани из Боржоми, сядьте на маршрутку на главной улице, поездка занимает менее 30 минут. В Ликани внимания заслуживает летний дворец Романовых (в настоящее время закрыт на реставрацию). Из Боржоми в Бакуриани можно добраться по узкоколейной железной дороге "кукушке", посмотрев по пути мост, спроектированный Гюставом Эйфелем (главное удостовериться, что она работает в нужное время).

Как добраться до Боржоми из Тбилиси

Маршрутки в Боржоми отправляются с тбилисского вокзала Дидубе в течение всего дня, поездка занимает 2,5 часа. Микроавтобусы обратно в Тбилиси отправляются с автовокзала Боржоми каждый час, обычно до 18:00. Дорога до Боржоми на поезде займет чуть более 4 часов, но по пути вы увидите красивые пейзажи. Поезд отправляется из Тбилиси вечером в 18:20. В Боржоми поезд останавливается на станции Borjomi Park.