Прямые рейсы Россия - Грузия и отмена виз: новые отношения с Тбилиси

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В отношениях России и Грузии произошли исторические изменения. Президент РФ отменил запрет на прямое авиасообщение и визовый режим для граждан Грузии. Новость вызвала восторг у российских туристов и у жителей Грузии: первые наконец смогут быстро добираться до Тбилиси и прочих туристических локаций, вторые - без визовых хлопот посещать родных в России.

Владимир Путин 10 мая подписал документ, отменяющий все ограничения, которые были введены ранее в отношении Грузии.

Указ предполагает:

снятие запрета на полеты в Грузию,

отмену визового режима для грузинских граждан.

Запрет на прямое авиасообщение с Грузией действовал с 2019 года. Однако теперь это пройденный этап. Россияне уже бросились искать билеты и бронировать номера в грузинских отелях. Некоторые эксперты считают, что курорты Грузии даже могут стать альтернативой Турции.

Полеты в Грузию

С 2008 года между Москвой и Тбилиси отсутствуют официальные дипломатические отношения. Причина - признание Россией независимости Южной Осетии и Абхазии после военного конфликта Грузии с этими республиками.

Тем не менее, экономическое и торговое сотрудничество России и Грузии продолжало развиваться. Так, с 2008 по 2018 годы импорт в Россию вырос более чем в 13 раз, а экспорт - почти в 1,5 раза. В настоящее время он по-прежнему растет.

До 21 июня 2019 года авиасообщение между странами прерывалось дважды - в 2006-м и 2008-м годах. Но перерывы длились примерно по два года каждый.

Нынешний - а точнее, оставшийся в прошлом - запрет оказался самым долгим. Он был введен 21 июня 2019 года Владимиром Путиным после антироссийских демонстраций в центре Тбилиси. Они были вызваны инцидентом с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым, который по ошибке во время международного мероприятия занял место спикера грузинского парламента.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Москва тогда призвала россиян воздержаться от поездок в Грузию до тех пор, "пока там существует угроза для граждан России". Далее последовало закрытие российских воздушных гаваней для грузинских перевозчиков, а туроператоры и агентства временно отказались от продажи путевок в Грузию. Запрет начал действовать 8 июля 2019 года.

Отмена виз с Грузией

Помимо возобновления авиасообщения, российский лидер своим указом отменил визовый режим с Грузией, который был введен в 1999 году. Власти России были вынуждены ввести эту меру на фоне второй чеченской кампании. Введение визового режима предотвращало проникновение в Россию с территории Грузии международных террористов.

Ответ Тбилиси последовал в декабре 2000 года и продлился до 29 февраля 2012 года. С марта 2012 года граждане России получили право находиться в республике в течение одного года, не имея виз.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В последующие годы Москва также упрощала визовый режим для грузин, а в 2018 году в Тбилиси заработал Российский визовый центр.

Отмена визового режима позволит гражданам Грузии с 15 мая находиться в России на протяжении 90 дней.

Какие авиакомпании будут летать в Грузию

Российский Минтранс сообщил, что отечественные авиаперевозчики уже заявили о готовности возобновить полеты в Грузию. Там же отметили, что семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси будут совершаться каждую неделю на российских самолетах.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В свою очередь в Ассоциации туроператоров России подчеркнули, что первые рейсы в столицу Грузии могут появиться в конце мая, при этом в АТОР предупреждают, что российские авиакомпании ранее уже столкнулись с транспортным дефицитом, и вопрос пока не решен.

В самой Грузии заявили, что только "чистым" авиаперевозчикам, которые не находятся под антироссийскими санкциями, будет разрешено совершение рейсов. Как отметили в Минэкономики, пока Тбилиси не предоставил ни одного разрешения на выполнение полетов - из-за отсутствия соответствующих обращений от России.

Безопасно ли в Грузии россиянам

Несмотря на то, что президент Грузии Саломе Зурабишвили резко выразила недовольство решением Москвы, а в Тбилиси возле здания грузинского МИД прошли митинги против отмены визового режима, правящая партия "Грузинская мечта" намерена бороться с ксенофобией по отношению к российским туристам, которую может спровоцировать оппозиция.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отмену визового режима высоко оценил глава МИД республики Илья Дарчиашвили. Он заявил, что Грузия приветствует этот шаг, который позволит грузинам, проживающим в России, чаще видеться со своими родными и близкими, остающимися в Грузии.

Россия облегчила жизнь Грузии

Руководитель Института стратегии управления Петре Мамрадзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что теперь грузинским гражданам станет заметно легче ездить в РФ. "По моим наблюдениям, подавляющее большинство населения Грузии давно ждало отмены визового режима. Я часто слышал слова "Зачем же народ наказывать?". Россия ведь вводила санкции из-за выходок саакашвилевского "Национального движения" против "Мечты". Больше года мы слышали заявления Сергея Лаврова и других российских политиков, что Москва рассматривает отмену виз, и меня прямо на улице люди спрашивали: "Как вы думаете, это в самом деле случится?". Наши граждане очень хотели, чтобы визы наконец были отменены", - прежде всего сказал он.

"Дело в том, что не менее миллиона грузин живет в России. Москва – второй после Тбилиси город по количеству грузин в мире, далеко за собой оставляя Кутаиси. Из-за визового режима и отсутствия регулярных авиарейсов добираться из Москвы в Тбилиси было чрезвычайно сложно. Я знаю семьи, которые не смогли вылететь в Россию, когда тяжело болели их члены семьи и они не успели застать их живыми во время того же ковида. Этот абсурд, я надеюсь, теперь закончится. Подавляющее большинство населения, конечно, очень положительно к этому относится. Когда отдельные политиканы кричат "наши власти добились подачки", то надо понимать, что народ их мнение не разделяет, а радуется безвизовому режиму с Россией", - указал Петре Мамрадзе.

Грузию ждет рост экономики

Эксперт выразил уверенность в том, что открытие авиасообщения укрепит грузинскую экономику. "Если взять сельское хозяйство, то 70% грузинских вин, которые идут на экспорт, поставляются в Россию. Сейчас наши вина, слава Богу, очень высокого качества, Грузия вошла в топ-5 стран по драгоценным винам на экспорт. Теперь наши предприниматели смогут поставлять их в Россию авиаперевозками", - привел пример он.

"Конечно, людям хочется пообщаться. Тем же бизнесменам гораздо легче будет с помощью прямых авиарейсов привозить к нам гостей, все показывать и провожать обратно. В этом плане прямое сообщение и безвизовый режим – это прежде всего возвращение к норме, ведь так и должно быть между непосредственными соседями. Так что в гуманитарном, культурном, социальном и экономическом плане тут, кроме сугубо позитива, ничего другого быть не может", - заключил Петре Мамрадзе.