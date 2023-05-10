Грузия стала ближе для россиян

Опубликовано: 13:52, 10 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Президент России Владимир Путин своим указом отменил все ограничения, введенные ранее в отношении Грузии – запрет на полеты в страну и визовый режим для грузинских граждан, а МИД отменил свои рекомендации для россиян воздерживаться от поездок в Грузию.

Президент России Владимир Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию, следует из соответствующего указа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.

"Признать утратившим силу указ президента России от 21 июня 2019 года",

- говорится в документе.

Также глава государства отменил визы для граждан Грузии.

Также МИД России отменило рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в соседнюю страну, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что решения о возобновлении авиасообщения и отмены виз для граждан Грузии идут в русле принципиального подхода по облегчению условий общения жителей двух стран.

Изменения вступают в силу 15 мая, комментарии в связи с возобновлением прямого авиасообщения с Грузией в ближайшее время будут сделаны по линии Минтранса России.