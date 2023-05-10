Грузия стала ближе для россиян

Президент России Владимир Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию, следует из соответствующего указа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Признать утратившим силу указ президента России от 21 июня 2019 года",
- говорится в документе.
Также глава государства отменил визы для граждан Грузии.
Также МИД России отменило рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в соседнюю страну, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что решения о возобновлении авиасообщения и отмены виз для граждан Грузии идут в русле принципиального подхода по облегчению условий общения жителей двух стран.
Изменения вступают в силу 15 мая, комментарии в связи с возобновлением прямого авиасообщения с Грузией в ближайшее время будут сделаны по линии Минтранса России.