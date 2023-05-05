© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузия - одно из любимых у россиян направлений в последний годы для летнего отдыха. Попасть в Грузию можно через один наземный погранпереход. Где находится граница России с Грузией, сколько до нее ехать, какие нужны документы для путешествия на автомобиле - отвечаем на вопросы.

Попасть в Грузию на машине из России можно через Верхний Ларс. Прохождение границы займет часы, особенно в летний сезон. Альтернативной дороги для россиян в Грузию в настоящее время нет.

Где находится граница с Грузией

Между Россией и Грузией существует всего один пропускной пункт, пересечь его можно на автотранспорте - машине, автобусе и даже такси. Чтобы пройти российско-грузинскую границу, нужно добраться до Северной Осетии, ТПП "Казбеги - Верхний Ларс" находится в 30 км от Владикавказа, на Военно-Грузинской дороге в Степанцминде.

До пандемии у россиян была возможность также добраться в Грузию через Азербайджан. Сегодня эта сухопутная граница закрыта, Азербайджан продлил карантин до 1 июля 2023 года.

В Грузию на машине из Москвы

Расстояние от Москвы до границы с Грузией составляет 1800 км, это примерно 22 часа в пути. Оптимальный маршрут проходит через Воронеж, Ростов-на-Дону, Пятигорск, Нальчик. Часть пути можно проехать по платной дороге. Рекомендуется организовать по дороге две ночевки, вторую - уже во Владикавказе, чтобы ранним утром отправиться на пункт пропуска.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

КПП Верхний Ларс

Пункт "Верхний Ларс" работает круглосуточно, он закрывается только в случае ремонта или непогоды. Каждые 12 часов, в 09.00 и в 21.00 случается пересменка пограничников, в это время возникает 20-30-минутная пауза в пропуске машин.

На прохождение границы стоит отвести минимум полдня - даже в низкий сезон в очереди на границе автомобили проводят несколько часов. Сказывается то, что Верхний Ларс также является пунктом на пути россиян в Армению и Турцию.

Лето - пик потока туристов из России в Грузию и соседние страны, так что в очереди можно простоять 12 часов и больше. Лучшее время для прибытия на Верхний Ларс - раннее утро, еще до рассвета.

Информацию о ситуации на границе можно отслеживать в канале "Верхний Ларс чат" в Telegram, путешественники делятся своим опытом прохождения ТПП и могут сориентировать по текущей обстановке в районе Степанцминды.

В обратную сторону пройти границу обычно удается быстрее.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какие документы нужны

Россиянам, отправляющимся в Грузию нужно помнить, что попасть в стану можно только по действующему заграничному паспорту. Лучше если его срок действия будет минимум 3 месяца. Виза, медицинская страховка, бронь жилья, приглашение, результаты ПЦР-теста не требуются. Автовладелец должен также предъявить водительское удостоверение и техпаспорт автомобиля. На детей на границе могут попросить свидетельство о рождении, особенно если у родителей и детей разные фамилии.

На автомобиль потребуется страховка гражданской ответственности, она обойдется в $10-20. Приобрести ее можно уже пройдя границу, за туннелем, за наличные. Отсутствие страховки грозит штрафом, если машину остановят полицейские.

Советы путешественникам

Отправляясь в Грузию на личном транспорте лучше залить полный бак во Владикавказе - в Грузии топливо стоит дороже, а канистры с бензином через границу не пропустят. Также имеет смысл взять запасное колесо, горные каменистые серпантины могут стать испытанием для шин.

На границе у россиян, скорее всего продает мобильный интернет, имеет смысл заранее сказать карты, работающие офлайн.

В Грузию лучше всего брать наличные - подойдут как рубли, так и доллары или евро. Менять деньги лучше в обменных пунктах в крупных городах, там курс выгоднее чем на границе.