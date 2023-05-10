Безопасность российским туристам обещают власти Грузии

Власти Грузии нацелены предотвратить рост ксенофобии, который могут спровоцировать оппозиционные политики при росте потока туристов из России, заверил председатель правящей "Грузинской мечты".
По словам Ираклия Кобахидзе, в преддверии нового туристического сезона оппозиционеры могут предпринять попытку внести панику в общество, якобы на тех основаниях, что приезд туристов из России может плохо повлиять на страну.
Политик обещал, что власти будут бороться с попытками организовать ксенофобские движения, так как ксенофобии в Грузии не место.
"Грузия гордится многим, в том числе нашей толерантностью и терпимостью, а этнической нетерпимости и отказу от толерантности в Грузии нет места, как бы этого не старались добиться последователи либерального фашизма"
— Ираклий Кобахидзе