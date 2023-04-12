Что обязательно посмотреть в Грузии

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузия всегда пользовалась популярностью у жителей стран бывшего СССР, но в последние годы возрос поток туристов из других уголков мира, которые едут сюда, чтобы познакомиться с национальными традициями, насладиться грузинской кухней и посетить множество интересных локаций.

История Грузии, насчитывающая несколько тысячелетий, делает особенно интересным исследование древних городов и сел. А любители природы сразу же влюбляются в Сакартвело (как называют свою страну сами грузины). В относительно небольшой стране вы найдете пляжи черноморского побережья, дикие горы Кавказа с заснеженными ледниками, глубокие пещеры, леса и прекрасные сады. Ну и конечно, Грузия - одна из старейших винодельческих стран мира, поэтому без дегустации вина не обойтись. Если вы любите искусство и архитектуру, вы также не будете разочарованы.

Вот какие места обязательно стоит посетить во время путешествия в Грузию

Тбилиси

Если вы приехали в Грузию не на машине, то скорее всего в первую очередь вы окажетесь в грузинской столице. Но это не единственная причина хорошенько изучить Тбилиси. Расположенный на берегах Куры многоликий Тбилиси славится сочетанием средневековых, неоклассических зданий и зданий в стиле модерн. Перед тем, как исследовать старый город с впечатляющими церквями, памятниками и другими древними зданиями, поднимитесь на холм на канатке или пешком, чтобы посмотреть крепость Нарикала или Ботанический сад.

Вернувшись в город, прогуляйтесь у блошиного рынка под Сухим мостом и посмотрите на необычную башню с часами рядом с театром марионеток. Отдохните в одном из многочисленных кафе перед тем, как перейти по мосту в современную часть Тбилиси, где вы найдете образцы более брутальной архитектуры, которые прекрасно контрастируют с архитектурой старого города. Тбилиси также известен серными банями, построенными на теплых источниках, именно так и появилось это название (тбили - теплый).

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мцхета

Мцхета - один из древнейших городов Грузии, расположенный в 20 км от Тбилиси. Мцхета была столицей Восточной Грузии (Иберии) на протяжении более 700 лет и только с VI века эту роль принял на себя Тбилиси. С тех пор политическое значение Мцхеты угасло, но культурное, а также историческое значение продолжает жить. Памятники культуры в Мцхете, которая носит статус "Священного города" за роль в христианской истории страны, находятся под охраной ЮНЕСКО.

Фото: сommons wikimedia

Батуми

Второй по величине город страны, Батуми, заметно отличается от остальных. Это курортный город, где сочетаются морской климат и горный ландшафт. А его архитектура - иногда приятно удивляющая, а иногда ставящая в тупик - заслужила для города звание черноморского Лас-Вегаса. Здесь нельзя пропустить усыпанный любопытными скульптурами Батумский бульвар, тянущийся вдоль набережной, и крупнейший в регионе Ботанический сад.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уплисцихе

Этот древний пещерный город был основан более 3000 лет назад, пережив бесчисленное число исторических событий. В XIII веке город был разрушен в результате нашествий монголов, что и привело к его запустению. Но те прорубленные в пещерах строения, что уцелели после нашествия и землетрясений, делают Уплисцихе поистине уникальной достопримечательностью.

Фото: сommons wikimedia

Вардзия

Еще один пещерный город, пожалуй, более впечатляющий чем Уплисцихе, но добраться до него немного сложнее. Он находится вблизи одноименного села, куда ехать удобнее всего от города Боржоми. Этот комплекс был основан в 12 веке в качестве подземной защитной крепости-монастыря. Но после сильного землетрясения XIII века Вардзиа утратил оборонное значение и стал просто монастырем.

Фото: сommons wikimedia

Телави

Телави лежит на склоне Циви-Гомборского хребта в Алазанской долине, поэтому красивые пейзажи здесь гарантированы. В XVI- XVIII веках Телави был столицей Кахетинского царства и издавна служил важным торговым центром. Но самое главное, что этот город считается центром грузинского виноделия. В Телави можно добраться из Тбилиси на маршрутке за пару часов.

Фото: сommons wikimedia

Степанцминда

В стране, полной красивых видов, пожалуй, ни от одного из них не захватывает дух так, как от каменных башен Гергетской церкви на фоне горы Казбек. Это одна из визитных карточек Грузии. Эту церковь вы найдете в Степанцминде (Казбеги) - поселке неподалеку от Верхнего Ларса.

Фото: сommons wikimedia

Сванетия

Разделяемая на Верхнюю и Нижнюю, Сванетия очень любима туристами. Здесь можно увидеть десятки сванских сторожевых башен, некоторые из которых можно посетить. Наиболее популярные места - это архитектурный ансамбль Ушгули и поселок Местиа, которые расположены в Верхней Сванетии. Во многом благодаря им этот регион внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь есть свой горнолыжный курорт Хацвали. В Сванетии много пеших маршрутов, например можно сходить к леднику Чалаади.

Фото: сommons wikimedia

Крепость Ананури

Если вы едете в Грузию по Военно-Грузинской дороге, то обязательно увидите крепость Ананури. Не доезжая 70 км до Тбилиси, вы сможете посмотреть настоящий средневековый замок у слияния двух рек, с башнями, крепостными стенами смотровыми площадками.

Фото: сommons wikimedia

Монастырь Давид Гареджа

В Кахельском районе недалеко от границы с Азербайджаном находится монастырь Давид Гареджа (Кешикчидаг). Огромный расположенный на склоне холма комплекс шестого века состоит из сотен высеченных в скалах пещер-келий и десятков храмов. Этот монастырь был центром религиозной и культурной деятельности востока Грузии, а протяженность его территории поражает и сейчас.

Лагодехи

В национальном заповеднике Лагодехи, расположенном на территории Кахетии, можно посетить ряд интересных природных локаций. Для туристов открыто несколько маршрутов, в том числе однодневные к водопадам, и крепости Мачи, а также трехдневный до метеостанции, ледникового озера Черных скал (Хала-Хель) и ущелью Шромисцкали.