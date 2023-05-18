Чем заняться в Кутаиси: что посмотреть и где жить

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Российские авиаперевозчики подали заявки на возобновление прямых полетов в три города Грузии: не только Тбилиси и Батуми, но и Кутаиси. Выбор Кутаиси в качестве направления объясняется тем, что это третий по величине город Грузии и административный центр западного региона Имерети.

Пока идет работа по согласованию рейсов в столичный Тбилиси и курортный Батуми, но в скором времени в расписании могут появиться и авиарейсы в Кутаиси.

Чем хорош Кутаиси?

Кутаиси, который когда-то был столицей Имеретинского царства, лежит на берегах реки Риони. Кроме того, Кутаиси (Айя или Кутайа) был столицей Колхидского царства. Имеретия - второй по величине винодельческий регион Грузии после Кахетии. Имеретинская кухня славится далеко за пределами страны, а хачапури по-имеретински - самый распространенный в Грузии вариант хачапури. Кутаиси обладает неплохой инфраструктурой, растущей сетью ресторанов и баров, а историческая архитектура и парки здесь встречаются почти на каждом шагу. В начале XIX века Кутаиси был центром грузинской культуры и искусства. Посвященные местным музыкантам, художникам и литераторам памятники можно увидеть по всему городу.

Неподалеку от Кутаиси находятся такие горноклиматические курорты, как Саирме и Абастумани, а до Батуми и побережья Черного моря можно добраться меньше чем за два часа на машине.

В каком районе Кутаиси лучше жить?

В Кутаиси не так много отелей, как в Тбилиси. Это довольно компактный город. Туристическая жизнь кипит на восточном берегу реки. Там вы найдете старый город и большую часть исторической архитектуры. Также там располагается железнодорожный вокзал. На западном берегу - более новая застройка с множеством жилых домов и рынков. До центра Кутаиси можно дойти пешком, а из одной части города в другую удобно добираться на автобусах. Так что туристам рекомендуется для удобства жить на восточном берегу.

В Кутаиси нет определенного старого города. Старым городом считается та часть, где располагаются Колхидский фонтан и Центральный парк. Практически все лучшие рестораны и бары Кутаиси расположены в этом районе, а также музеи и другие достопримечательности.

Бжолеби - расположен у подножия холма, на вершине которого находится парк развлечений с канатной дорогой. Сюда можно добраться пешком из центра через мосты. В Бжолеби есть несколько хороших ресторанов и винных баров на улице Табидзе.

Балахвани - небольшой, но престижный район, расположенный около железнодорожного вокзала, примерно в 15 минутах ходьбы от Колхидского фонтана. На благоустроенных улицах преобладают сталинки. Здесь есть несколько хороших ресторанов и пекарен, множество супермаркетов и аптек, а до центра удобно добираться.

Укимерион - этот исторический район на склоне холма вокруг храма Баграта. Отсюда открывается прекрасный вид на город, а мощеные улочки очень тихие. До храма Баграта не ходят городские автобусы, но можно добраться пешком или на такси.

Чома расположен дальше на север, за Ботаническим садом. Этот район тоже зеленый и приятный, причем Чома больше подходит для длительного проживания, хотя и далек от центра. Здесь ходит городской автобус. Кроме того, у большинства домов есть парковка на территории.

Сапичхия находится к юго-востоку от центра старого города. От парка Харазова примерно 20 минут ходьбы до Колхидского фонтана, а вверх и вниз по склону ходят автобусы. В Сапичхии есть заброшенная железнодорожная станция, красивая православная церковь и много парков. Сапичхия вполне благоустроенный с точки зрения магазинов и других удобств, здесь много частных домов.

Руставели и Чавчавадзе - эти районы более новые, с многоквартирными домами. За центральным автовокзалом можно найти большой базар, множество магазинов, ресторанов и пабов. Чавчавадзе - не лучший район для туристов, но это неплохой выбор, если вы планируете остаться на долгий срок.

Сколько дней нужно на Кутаиси?

За один день в Кутаиси вы успеете увидеть все главные достопримечательности в центре города. Двух дней в Кутаиси достаточно, чтобы осмотреть исторические районы, а за три дня можно провести время на противоположной стороне реки и осмотреть Цхалтубо. Кроме того, Кутаиси - отличная база для однодневных поездок по региону, а также путешествий в Батуми и горы Сванетии.

Что посмотреть в Кутаиси за один день?

Если вы в Кутаиси просто проездом и у вас есть только 24 часа, то стоит посмотреть только самые интересные места в центре, а также монастыри Гелати и Моцамета на окраине города. Чтобы узнать больше об архитектуре и достопримечательностях города по QR-кодам во время прогулки можно установить на телефон приложение Kutaisi Travel.

Зеленый базар. Старейший и крупнейший рынок города с огромным барельефом советских времен, работа над которым велась 10 лет. Это колоритное место, где можно найти дешевые сезонные фрукты и овощи и множество других товаров. Большинство основных достопримечательностей Кутаиси расположено в центре города, как раз недалеко от рынка, в том числе и первый железный на Кавказе Красный мост, у которого весной расцветает невероятной красоты магнолия.

Центральный парк Кутаиси. Парк когда был царским садом, подаренным имеретинской принцессе Дареджан, дочери царя Соломона I по случаю ее свадьбы. В настоящее время местные его называют просто "бульвар". С северной и южной стороны парк окружает очень интересная архитектура.

Главная площадь Кутаиси. Площадь находится в верхней части парка с Колхидским фонтаном в центре. Этот своеобразный символ Кутаиси состоит из копий бронзовых фигурок животных, найденных в Колхидской низменности. За фонтаном находится Драматический театр Кутаиси имени Ладо Месхишвили, основанный в 1861 году. На проспекте Руставели стоит посмотреть Театр оперы и балета Кутаиси, построенный в 1969 году на месте театра Харазова, сгоревшего в 1946 году.

Пройдите по улице Канцелеби мимо первой государственной школы Кутаиси. В этой части города, известной как Королевский район, множество великолепных старинных зданий. Продолжая движение к реке, вы увидите небольшой сквер, посвященный актрисе Верико Анджапаридзе. За станцией канатной дороги расположена Окрос Чардахи - бывшая резиденция имеретинской царской семьи.

Пересеките построенный в 1850 году французскими мастерами Белый мост (Тетри Хиди). При желании можно прокатиться на канатной дороге, у моста находится нижняя станция, а верхняя идет до парка культуры и отдыха Габашвили.

После обеда прогуляйтесь до Гелатского монастыря 1106 года, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это один из старейших и наиболее важных храмов на западе страны. Монастырь Моцамета, расположенный примерно в 2 км вниз по склону в сторону Кутаиси, более скромен, но оттуда открывается потрясающий вид.

Когда лучше ехать в Кутаиси?

Кутаиси расположен в Западной Грузии, где климат более теплый и влажный по сравнению с Тбилиси и восточной частью страны. Лучшее время для посещения Кутаиси и Грузии - весна (с середины апреля до начала июня) или осень (с середины сентября до начала ноября).

Комфортная температура в Кутаиси сохраняется до ноября, но и зима здесь довольно мягкая, с редкими снегопадами. Февраль самый холодный месяц и может быть довольно серым. При этом весна в Кутаиси наступает раньше, чем в Тбилиси. Лето в Кутаиси жаркое и очень влажное, так что июль и август не самые комфортные месяцы для путешествия, но это зависит от индивидуальных предпочтений.