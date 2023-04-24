Самые красивые места в горах Грузии

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Несмотря на небольшую территорию Грузия весьма разнообразна. Во время путешествия туда не стоит ограничиваться посещением Тбилиси или Батуми. Стоит уделить внимание высокогорным селениям с невероятными видами и впечатляющим монастырским комплексам.

В каждом регионе вы сделаете для себя удивительные открытия: в западной Грузии - увидите чайные плантации и цитрусовые сады, тянущиеся до черноморского побережья; на востоке, в Кахетии - виноградники, из урожая которых делают знаменитое грузинское вино. Одно из главных богатств Грузии - горы, где кроме природы можно посмотреть потрясающие горные села и монастыри.

Ушгули

Отдаленное грузинское село Ушгули с запоминающимся архитектурным ансамблем - одно из самых высокогорных селений. Ушгули расположено в Верхней Сванетии на высоте 2200 м над уровнем моря. Из-за снега село бывает отрезано от цивилизации до полугода. Здесь вас поразит россыпь сванских башен, охраняемых ЮНЕСКО, некоторым из которых более тысячи лет, и ледник Шхара, куда можно добраться из села.

Вардзия

Пещерный город Вардзия был основан в XII веке как оборонная крепость, но землетрясение XIII века поставило крест на его оборонительной функции. До Вардзии - девятиуровневого пещерного комплекса, возвышающегося над предгорьями Самцхе-Джавахети - доезжает не слишком много туристов. Это связано с долгой дорогой из Тбилиси или Батуми. Удобнее всего добираться из ближайшего города Ахалцихе (примерно 1,5 часа), где можно посмотреть крепость Рабат. В храме Успения Богородицы можно увидеть средневековые фрески, в том числе изображающие царицу Тамару. В окрестностях Вардзии есть и другие пещерные города, а также монастырь Ванис Квабеби.

Муцо

В село Муцо, приютившимся на нескольких отвесных скалах недалеко от границы с Чечней, в средние века была самая неприступная крепость северной Грузии, но с конца XIX века из-за нехватки воды и разрушающейся инфраструктуры замок пришел в запустение. В 2014 году крепость начали реставрировать. Национальное агентство по сохранению культурного наследия Грузии выделило грант размером более $1 млн. Были отреставрированы старинные сторожевые башни, отстроены дома, проведено электричество, вода и связь. В 2019 году проект по возрождению села получил премию Europa Nostra, самую престижную европейскую награду в сфере культурного наследия.

Троицкая церковь в Гергети

Гергетская Троицкая церковь расположена на высоте 2170 м на живописном фоне горы Казбек - одного из кавказских пятитысячников. Благодаря своему удачному расположению этот храм XIV века с колокольней украшает обложки бесчисленных туристических путеводителей. Здесь наилучшим образом сочетаются захватывающие природные виды и архитектура.

Ананури

Этот замковый комплекс XVI века, расположенный на реке Арагви в 70 км к северу от Тбилиси, когда-то был резиденцией арагвских князей. Это настоящий замок с крепостными стенами, повидавшими множество нападений, сторожевой башней XII века, построенной задолго до основания крепости, и двумя храмами. А рядом находится Жинвальское водохранилище, для создания которого затапливались близлежащие земли.

Гелатский монастырь

Монастырь в Гелати был основан в 1106 году царем Давидом IV. Благодаря хорошо сохранившимся древним фрескам и мозаикам он был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, самая известная мозаика XII века изображает Богородицу с младенцем в окружении архангелов Михаила и Гавриила. Монастырский комплекс расположен всего в паре километров к северу от Кутаиси.

Гомисмта

Гурия - небольшая область в западной Грузии, известная своими чайными плантациями, хачапури в форме полумесяца, пронзительным горловым пением криманчули и идиллическими горными видами. Одно из таких мест - Гомисмта, куда пастухи пригоняют скот для летнего выпаса. Село Гомисмта расположено вдали от более популярных мест, таких как Степанцминда, Местия и Боржоми, на высоте 2100 метров выше уровня моря. Сюда можно съездить на однодневную самостоятельную (на маршрутке) или организованную экскурсию из Батуми или пожить в гостевом доме. Вы увидите горные пейзажи над облаками, но приготовитесь к минимальным удобствам. Правда, в планах грузинских властей развивать это место в качестве курорта.

Давид-Гареджи

В Грузии множество древних монастырей, но Давид Гареджа - один из наиболее известных. Расположенный на территории как Грузии, так и Азербайджана, монастырский комплекс VI века Давид Гареджа (Кешикчидаг) включает в себя несколько десятков монастырей и сотни высеченных в камне келий-пещер. Несколько монастырей еще действует, а наиболее важным строением считается Лавра святого Давида.

Дартло

Грузинское село Дартло славится своими историческими каменными покрытыми черепицей домами и башнями. Это самое красивое горное село в Тушети. Каменные башни, покрытые дикими цветами зеленые луга и очаровательные старые домики вместе создают поистине сказочный пейзаж на высоте 2000 метров от уровня моря. Обратите внимание на хатеби - невысокие каменные святилища с рогами принесенных в жертву овец или коз, расположенные на окраине села, женщинам к ним приближаться нельзя, но таблички есть не везде.

Сигнахи

Сигнахи - единственный город в списке - известен своими винами. Здесь можно попробовать знаменитые грузинские вина подземного брожения. Сигнахи, расположенный в Кахетии, называют городом любви. Кроме красивых домиков с красными крышами в итальянском стиле здесь можно увидеть хорошо сохранившуюся Сигнахскую крепость, откуда открывается потрясающий вид на Алазанскую долину, а в ясные дни видно заснеженные вершины Кавказских гор.