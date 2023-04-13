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Грузинский город Боржоми, расположенный в регионе Самцхе-Джавахети, известен во всем мире своей лечебной минеральной водой. Близость Боржоми к национальному парку Боржоми-Харагаули и горнолыжному курорту Бакуриани обеспечивали его популярность в качестве места отдыха на протяжении почти 200 лет.

Первые бани и питьевые фонтанчики здесь были построены в 1830-х годах, а к 1870-м годам Боржоми уже был популярным летним курортом русской интеллигенции, который называли "жемчужина Кавказа". Сейчас в Боржоми десятки лечебниц с минеральными источниками, комплексов и домов отдыха, все они расположены в непосредственной близости от Центрального парка.

Боржоми можно посетить в ходе однодневной поездки из Тбилиси, а можно приехать на несколько дней, чтобы осмотреть еще и окрестности города. Центр Боржоми разделен на две части рекой Кура. В то время как в северо-западной части города преобладают здания советской эпохи и новостройки, на противоположном берегу еще можно найти архитектуру царского периода.

Чем славится Боржоми?

Название "Боржоми" слышали даже те, кто не уверен, что этот город находится в Грузии. Эту минеральную воду с высоким содержанием бикарбоната натрия разливают здесь с 1890 года. Вокруг Боржоми множество минеральных источников, в центре города можно бесплатно попробовать воду из некоторых, лучше заранее приготовить бутылку, чтобы не покупать на месте. Самые известные источники – Екатерининский и Евгеньевский.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что посмотреть в Боржоми самостоятельно?

Центральный парк

Парк, построенный вокруг нескольких минеральных источников и скважин, тянется вдоль реки Боржомула. Здесь находится Екатерининский источник и первый разливочный завод, где теперь располагается небольшой музей, уютные беседки, детские игровые площадки, несколько ресторанов и баров. У водопада установлен памятник Прометею. В парке также можно увидеть красивую мозаику, оставшуюся с советских времен.

Фото: commons wikimedia

Царские ванны

Этот комплекс серных термальных ванн под открытым небом был построен в XIX веке. В середине 2000-х ванны были отреставрированы. Хотя они ванны открыты круглый год, вода там не слишком горячая - средняя температура в трех бассейнах составляет 32-38°С. Дорога к ваннам идет через Центральный парк и вдоль реки.

Дом Мирза-Риза-хана

Этот яркий двухэтажный особняк XIX века с резными балконами принадлежал персидскому консулу Мирза-Риза-хану. Это здание, расположенное рядом с центральным парком, ещё называют "Фируза", потому что его фасад украшен бирюзой. Из-за своей красоты особняк стал одним из символов Боржоми. Сейчас внутри находится отель.

Фото: Mirzə Rıza xanın evi - Firuzə, TiFFOZi iz Baku

Канатная дорога

Построенная в 1962 году канатка была отремонтирована в 2005 году, она соединяет Центральный парк с одной из самых высоких точек города - плато. Наверху есть колесо обозрения и пара ресторанов. Недалеко от верхней станции можно найти церковь Серафима Саровского. Но нужно помнить, что канатная дорога работает только в летний сезон.

Боржомский краеведческий музей

В краеведческом музее, расположенном в трехэтажном особняке, где раньше была канцелярия Романовых, кроме исторических и археологических экспонатов выставлены личные вещи и предметы из дворца Романовых, ретро-бутылки и этикетки, а также флора и фауна региона. В межсезонье музей закрывается на час раньше: часы работы: с 10:00 до 18:00 (апрель-октябрь) и с 10:00 до 17:00 (ноябрь-март).

Крепость Гогиа

Крепость Гогия возвышается на вершине холма в самом центре города, почти прямо над музеем. Чтобы добраться до крепости, нужно всего 10 минут. Есть несколько каменных стен и остатки башни вместе с информационным щитом. Сюда стоит подняться, чтобы полюбоваться прекрасным видом на долину и город. В паре километров от Гогиа находится другая крепость Сали.

Еще несколько интересных мест:

Фото: commons wikimedia

Железнодорожный вокзал "Боржоми-парк"

Площадь Коставы

Улица 9 апреля

Заброшенный дом композиторов

Крепость Ацкури и Петре

Что посмотреть в окрестностях Боржоми?

Один из четырех горнолыжных курортов Грузии Бакуриани расположен на склоне хребта Триалети, примерно в 40 минутах езды от Боржоми на такси или маршрутке. Когда-то считавшийся столицей советского лыжного спорта Бакуриани предлагает трассы общей длиной 29 км, обслуживаемых 8 подъемниками и фуникулером. Некоторые подъемники работают и летом, поднимая в горы туристов. В окрестностях Бакуриани находится храм Тимотесубани и пешеходная тропа, ведущая через лес Арджеванидзе к водопаду.

Фото: commons wikimedia

С 1902 года Боржоми и Бакуриани, которые находятся друг от друга на расстоянии в 37 км, связывает узкоколейная железная дорога "кукушка". Интересно еще то, что на участке дороги Цагвери-Цеми находится мост, спроектированный французским инженером Эйфелем.

Через национальный парк Боржоми-Харагуали проходит 12 пешеходных маршрутов разной протяженности. Самый популярный однодневный маршрут занимает 13 км, его можно пройти за 6-8 часов, а самый короткий - всего 3 км. Самый длинный маршрут занимает 4 дня - Тропа Андрея Первозванного длинной в 54 км, которая пересекает весь парк с севера на юг.Дворец Романовых в Ликани уже несколько лет закрыт на реставрацию, так что внутрь пока не попасть, но если забронировать проживание в лечебно-оздоровительном отеле Borjomi Likani, то с его территории видно дворец.

Сразу за Ликани в Читахеви находится монастырь Мцване (Читахевская церковь святого Георгия или Зеленый монастырь), расстояние от Боржоми около 12 км. Это место было заброшен на протяжении 200 лет, но в 2003 году церковь отреставрировали. Монастырь спрятан в лесу, но к нему можно добраться по дороге, либо по пешеходной дорожке вдоль реки.

Когда лучше ехать в Боржоми?

Чистый воздух и природа делают Боржоми очень популярным местом для летнего отдыха. Туристов здесь больше всего в июле и августе. Очень хорошо здесь осенью: с середины октября по ноябрь можно полюбоваться как окружающие город леса одеваются в осенние желто-оранжевые и красные наряды, а поток туристов немного спадает. Из-за близости к горнолыжному курорту в Бакуриани зимой сюда тоже приятно съездить. Весна в этой части Грузии наступает рано, а национальный парк Боржоми-Харагаули - прекрасное место для пеших походов. Но в мае-июне может быть выпадать много осадков.

Как добраться из Тбилиси в Боржоми?

До Боржоми легко добраться из любого крупного города Грузии на маршрутке. Каждый день в Боржоми ходят прямые автобусные рейсы из Тбилиси, Батуми и Кутаиси. От Тбилиси ехать около 2,5 часов. В низкий сезон возможно придется добираться через более крупный город Хашури в 30 км от Боржоми. Кроме того, из Тбилиси в Боржоми курсирует ежедневный поезд, но поездка занимает более 4 часов из-за большого количества остановок.