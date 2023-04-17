Что посмотреть в Грузии весной

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Весна - прекрасное время для посещения Грузии. В марте природа начинает просыпаться, а апрельское бурное цветение сменяется майской погодой, когда грузинские рынки уже начинают заполняться сезонными ягодами и фруктами.

Планируя прогулки на природе стоит сохранять бдительность: весенние дожди и таяние снега могут привести к оползням в горах, так что необходимо проверять информацию по некоторым маршрутам. А такие места, как Тушети и Хевсурети, все же стоит приберечь на летние месяцы.

Когда весной ехать в Грузию?

Март в Грузии. В Тбилиси, Батуми, Кутаиси и на низменностях температура составляет около +7-12°C, в то время как в горных районах сохраняется минусовая температура. Снегопады на горнолыжных курортах не прекращаются на протяжении всего марта, поэтому в этом месяце в Грузии еще активно катаются на лыжах и сноуборде. Иногда даже в Тбилиси и Кутаиси в марте может выпасть снег, но погода может быть наоборот очень солнечной и теплой.

В Тбилиси, Батуми, Кутаиси и на низменностях температура составляет около +7-12°C, в то время как в горных районах сохраняется минусовая температура. Снегопады на горнолыжных курортах не прекращаются на протяжении всего марта, поэтому в этом месяце в Грузии еще активно катаются на лыжах и сноуборде. Иногда даже в Тбилиси и Кутаиси в марте может выпасть снег, но погода может быть наоборот очень солнечной и теплой. Апрель в Грузии. В апреле весна в Грузию приходит окончательно. В городах и за их пределами начинают цвести вишневые, яблоневые и персиковые деревья, а также магнолии и миндаль. В Кутаиси, Батуми и на западе страны климат более теплый, но бывает немного дождливо. В Тбилиси также возможны грозы и сильные ливни.

В апреле весна в Грузию приходит окончательно. В городах и за их пределами начинают цвести вишневые, яблоневые и персиковые деревья, а также магнолии и миндаль. В Кутаиси, Батуми и на западе страны климат более теплый, но бывает немного дождливо. В Тбилиси также возможны грозы и сильные ливни. Май в Грузии. К маю в Кутаиси и Тбилиси температура обычно достигает комфортной температуры в +25°C. Но в мае в Грузии выпадает больше всего осадков, поэтому всегда стоит быть готовым к внезапному дождю. К концу мая или началу июня открывается дорога в Тушети.

Если дело не касается занятий зимними видами спорта, то лучшее время для посещения Грузии - это вторая половина апреля и май.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где побывать в Грузии весной?

Насладитесь весенним цветением

Грузинские парки весной всегда украшены бело-розовыми цветами. Первое место, куда стоит идти в Тбилиси, это Ботанический сад (в том числе расположенный на его территории японский сад). Также стоит сходить в Парк Рике (рядом с Мостом Мира) и Парк 9 апреля (напротив Президентского дворца), Тбилисский национальный парк. А самое известное цветущее дерево в Грузии находится в Кутаиси у Красного моста. Говорят, что весна в Грузии не наступила по-настоящему, пока на этом дереве не появятся цветы. В Батуми нельзя пропустить местный ботанический парк, еще можно съездить в дендрологический парк Шеквитили, который находится в 45 км от Батуми. Так вы увидите:

Маковые поля возле Марнеули

Дикие орхидеи возле Бакуриани

Ромашковые поля на территории национального парка Алгети

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На больших высотах цветение происходит немного позже. Например, луга Сванетии и невероятные полевые цветы в долине Дидгори расцветают с июня. А вот на высокогорном плато Джавахети полевые цветы можно встретить в течение всего лета.

Посетите Давид Гареджи и парк Вашловани

Одно из лучших однодневных путешествий в апреле и мае - это поездка в комплекс пещерных монастырей Давид Гареджи и полосатые радужные холмы возле водохранилища Мравалцкаро. Национальный парк Вашловани с его потрясающими ущельями и грязевыми вулканами - еще одна хорошая идея для весеннего приключения.

Успейте покататься на лыжах в Гудаури или Бакуриани

Сезон зимних видов спорта в Грузии обычно длится до апреля, а март -это один из лучших месяцев для катания на лыжах и сноуборде. Популярные горнолыжные курорты Бакуриани и Гудаури остаются открытыми до апреля, а склоны в Сванетии и Верхней Аджарии, которые еще выше, могут принимать гостей даже в начале мая.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Хайкинг в Боржоми, Казбеги и Лагодехи

В то время как высокогорные районы Тушети и Хевсурети весной остаются закрытыми, остается множество возможностей для пеших прогулок в низинах. Прогулки в Сванетии, Раче и Тушети обычно возобновляются с последней недели мая или уже в июне, но в долине Джута и долине Трусо возле Казбеги отправляться в поход можно уже с начала мая. Для весеннего хайкинга подходят еще два национальных парка - Боржоми-Харагаули в Южной Грузии и Лагодехи в Кахетии. Последний лучше всего посещать уже с апреля. Из Тбилиси очень хороший однодневный маршрут в Тедзамское ущелье в Ркони и каньон Биртвиси в Квемо Картли.

Посетите термальные источники

В Грузии много природных горячих источников и открытых бассейнов с минеральной водой. Помимо знаменитых Тбилисских серных бань, вы можете съездить в серные источники Нокалакеви и термальные источники возле Вани, до них удобно добираться из Кутаиси. Также хорошие бальнеологические курорты в Нуниси, Ахалдаба и Цхалтубо.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Попробуйте сезонные блюда и напитки

С наступлением весны виноделы представляют публике вина предыдущего года урожая. Например, в Тбилиси 5-6 мая пройдет фестиваль натурального вина Zero Compromise, почти сразу за ним пройдет New Wine Festival - 13 мая. Самое известное весеннее грузинское блюдо - чакапули из мяса и весенней зелени - часто готовят на пасху, но можно успеть его попробовать и в начале лета. Также в Грузии выращивают свой зеленый и черный чай и первый урожай собирают уже в середине апреля. В Гурии и недалеко от Кутаиси можно съездить на экскурсии на чайные плантации и дегустации чая. За сезонными фруктами и овощами в Тбилиси стоит идти на Дезертирский рынок.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Понаблюдайте за птицами в Джавахети или Колхети

Апрель и май - лучшее время для наблюдения за птицами в Грузии. Здесь можно увидеть кавказского улара, кавказского тетерева, кавказскую теньковку, большую чечевицу и гюльденштедтскую горихвостку, а также бородатых стервятников, беркутов, сапсанов и соколов. В Грузии есть даже фламинго. Излюбленное место для наблюдения за птицами - это Джавахети, начиная с апреля здесь можно наблюдать до 140 видов птиц. А в национальном парке Колхети, расположенном на побережье Черного моря, можно понаблюдать за более чем 100 видами перелетных птиц.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что делать в Тбилиси весной?

Сходите на пешеходную экскурсию по городу, поднимитесь на Мтацминду пешком или на фуникулере, а также посетите Тбилисский этнографический музей под открытым небом.

Отправляйтесь отдыхать на ближайшие водоемы: Тбилисское водохранилище, Черепашье озеро и озеро Лиси.

Если пошел дождь, можно пойти в многочисленные музей Тбилиси: например, Грузинский национальный музей, Музей современного искусства, Музей истории культуры, Музей Книги, Музей истории грузинской медицины, Музей иллюзий.

Присоединяйтесь к народным гуляниям. Национальные весенние праздники и фестивали Грузии в 2023 году:

14-17 апреля: Пасха

16 апреля: Фестиваль Лело Бурти в Гурии.

2 мая: Фестиваль Гвирилоба в Кутаиси.

9 мая: День Победы

12 мая: День апостола Андрея Первозванного

26 мая: День независимости

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что взять с собой в Грузию весной:

Теплая одежда для вечерних/ночных прогулок

Водонепроницаемая обувь, особенно если вы планируете походы

Дождевик или зонт

Солнцезащитный крем, солнцезащитные очки и головной убор (поздней весной)

Лекарства от аллергии на цветение, если требуются