© Фото: chiatura.gov.ge, georgia-gruzia.com

Кутаиси - прекрасная стартовая точка для путешествий по Грузии. Одно из необычных мест, куда можно съездить в Имеретии - индустриальный город Чиатура, известный обширной сетью канатных дорог советской эпохи. Раньше это место притягивало в основном урбекеров (любителей исследовать заброшенные здания) и фотографов.

Но три года назад в Чиатуре вместо некоторых аварийных линий запустили новые канатки, сделав проезд более безопасным удовольствием.

Помимо знаковых канатных дорог в Чиатуре есть интересная архитектура, советские мозаики и заброшенные здания, а недалеко от города - несколько монастырей и церквей. Любителям индустриального туризма и советской архитектуры также понравится в Зестафони и Гори. Расскажем, что посмотреть в Чиатуре и окрестностях, зачем туда ехать, а также как добраться до Чиатуры из Кутаиси или Тбилиси.

Своим появлением Чиатура обязана марганцу, минералу, необходимому для производства стали. Город был основан в 1879 году после обнаружения в этом районе залежей марганца и железной руды, а уже к 1905 году на рудники Чиатуры приходилось 60% мирового производства. В 1954-1956 годах здесь была запущена воздушно-канатная дорога, чтобы повысить производительность, а также упростить перевозку между шахтами и центром города.

С 2019 года на канатках в Чиатуре нельзя было покататься, и многие туристы уезжали расстроенными, но с завершением строительства новых канатных дорог в сотрудничестве с Францией этот необычных способ передвижения по городу стал вновь доступным. Сейчас доступны четыре линии с новыми гондолами, здания верхней и нижней станции также были отреставрированы.

В Чиатуре можно увидеть дома, построенные в разных архитектурных стилях: брутализм, модерн, ампир. Кафе в Чиатуре не очень много, но продуктовых магазинов здесь достаточно. Есть и банкоматы, где при необходимости можно снять деньги.

Что посмотреть в Чиатуре?

Визитная карточка города - канатные дороги

В Чиатуре построили четыре новые канатки общей протяженностью почти 3,5 км. Все они отправляются от нового здания нижней станции, расположенного в центре города.

Санаторий: эта канатка длиной 862 метра отправляется с верхнего этажа здания и заменяет старую одноименную линию. Верхняя станция примыкает к бывшему Дворцу пионеров. Мухадзе: отправляется оттуда же, но в юго-восточном направлении. Это самая короткая из новых линий длиной 640 метров, она проходит над железнодорожным вокзалом. Верхняя станция расположена в жилом районе недалеко от центральной больницы. Лежубани: линия длиной 845 метров проходит в северо-западном направлении над одной из старых станций канатной дороги рядом с рынком. Нагути: линия длиной более километра идет на запад, в жилой район Нагути в верхней части Чиатуры. Она также заменяет старую канатку. Гондолы отправляются с небольшой пристройки, куда можно попасть по пешеходному мосту от главного здания центрального вокзала. Верхняя станция находится недалеко от шоссе, ведущего в Чиатуру. Рядом находится церковь Благовещения и памятник героям ВОВ.

Это реверсивные канатные дороги, в гондолах которых могут разместиться 8-10 человек. Еще одно отличие: если старыми канатными дорогами можно было пользоваться бесплатно, теперь нужно покупать билеты.

Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Проезд в одну сторону стоит 50 тетри (около 18 рублей). Билеты за наличные можно приобрести в кассе у нижней станции, так что стоит купить билет сразу туда-обратно. Канатные дороги работают ежедневно с 8:00 до 22:00, курсируют примерно каждые 5 минут. Если необходимо выбрать только пару канаток, то лучше прокатиться на "Санаторий" или "Нагути".

Старая станция канатной дороги

В Чиатуре все еще можно увидеть часть индустриального наследия Чиатуры советских времен. По крайней мере уже одно здание, относящееся к канатной дороги, снесли. На месте нижней станции канатной дороги 1973 года теперь находится центральный вокзал. Другие старые станции находятся в разном состоянии, как внизу, так и в лесах наверху. На главной дороге, сразу за монастырем Мгвимеви (в 10 минутах пешком), можно зайти в одну из таких станций, увидеть пульт управления и несколько застрявших на тросах кабин.

Краеведческий музей

Краеведческий музей Чиатуры, основанный в 1962 году, расположен в величественном здании с колоннами на главной дороге, рядом с новой центральной станцией канатной дороги. В музее можно увидеть археологические находки, костюмы, музыкальные инструменты, работы местных художников, архивные фотографии и оригинальное оборудование. Музей работает со вторника по субботу с 10:00 до 18:00. Цена билета составляет 1,5 лари.

Стадион имени Темура Маградзе

Этот спортивный стадион расположен на юго-западной стороне города. В соседнем здании комплекса находится крытый бассейн, противоположные стены которого украшены советской мозаикой. Также красивую мозаику можно найти напротив Горно-металлургического института, на южном берегу реки. На противоположном берегу реки перед школой есть еще одна мозаика. Другая мозаика украшает фасад детского сада на следующей улице.

Здание дворца пионеров

Бывший Дворец пионеров расположен высоко на южной стороне Чиатуры. Это здание было построено в начале 1960-х годов по проекту грузинского архитектора Константина Чхеидзе. Использовалось оно до 2007 года, после чего было заброшено. В 2023 году территорию дворца закрыли, так как проводятся работы по благоустройству парка.

Полузаброшенный ж/д вокзал

В 1895 году узкоколейная железная дорога соединила Чиатуру и Шорапани, небольшой городок недалеко от Зестафони. Позже железнодорожная линия была преобразована в стандартную колею и стала перевозить и пассажирские вагоны. В 1976 году в Чиатуры построили пассажирский вокзал. Сейчас здесь останавливается только поезд Кутаиси-Сачхере, пущенный только летом 2021 года. Напротив железнодорожного вокзала, находится действующий государственный драматический театр имени Акакия Церетели, построенный в Чиатуре 1949 году.

Что посмотреть в окрестностях Чиатуры?

Монастырь и столп Кацхи

Кацхийский стол представляет собой известняковый монолит высотой 45 метров, на вершине которого расположен православный монастырь. Подниматься на столп туристам запрещено. Чтобы оценить масштаб столба, лучше сначала рассмотреть его издалека. Именно для этой цели оборудована смотровая площадка, соединенная с шоссе асфальтированной дорогой. К смотровой площадке можно дойти пешком за примерно 20 минут) или доехать на машине за 5 минут. Монастырь Кацхи 10-11 веков открыт с 10:30 до 18:00. Стоит посещать эту достопримечательность в ясный день. В плохую погоду столп, как и канатки в Чиатуре, могут плохо просматриваться.

Монастырь Мгвимели

Действующий женский монастырь Мгвимели находится в 20 минутах ходьбы или в 2 минутах езды от здания мэрии города. Лестница в монастырь начинается на шоссе рядом с магазином, подъем занимает около 15 минут. Мгвимели представляет собой монастырь, построенный в скале. Здесь есть алтарь, соседствующий со сталагмитом, ниша с черепами и другими реликвиями, а также небольшая часовня с фресками. Снаружи есть смотровая площадка, с которой открывается вид на церковь в скалу. Монастырь открыт ежедневно с 11:00 до 16:00. Для посещения мужчины должны быть в брюках, а женщины в юбках и с платком (есть у входа).

Как добраться в Чиатуру из Тбилиси?

Однодневная поездка в Чиатуру из Тбилиси на общественном транспорте потребует довольно много времени на дорогу. Поэтому чтобы сэкономить время и силы, если вы сам не за рулем, лучше присоединиться к организованному туру или арендовать автомобиль с водителем на день. Маршрутки до Чиатуры отправляются с автовокзала Ниге (недалеко от Дидубе) примерно каждый час с 7:00 до 19:00. Проезд стоит около 15 лари, а время в пути составляет в среднем 3 часа. Оттуда же можно доехать до Зестафони за 3 часа, который от Чиатуры отделяет час езды на маршрутке.

Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться в Чиатуру из Кутаиси на общественном транспорте?

Самый лучший способ передвижения между Кутаиси и Чиатурой по соотношению цены и качества - это маршрутка. Маршрутные такси отправляются с центрального автовокзала Кутаиси примерно каждый час с 9:00. Проезд стоит около 12-15 лари. Между городами 74 км, так что дорога занимает менее двух часов с небольшой остановкой в Зестафони по пути. Последняя маршрутка обратно в Кутаиси отправляется с центрального автовокзала Чиатуры около 17:00, но можно поймать и проходящие маршрутки, направляющиеся к побережью. Также в Чиатуру из Кутаиси можно добраться на электричке, идущей до Сачхере утром и вечером.