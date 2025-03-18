Азербайджан будет экспортировать яйца в ЕС

Куриные яйца, произведенные в Азербайджане, завоевывают международный рынок. Вскоре поставки начнутся в Польшу и Бельгию, а также в Израиль.

Азербайджан готовится расширить географию поставок куриных яиц, поделился председатель Общественного объединения "Азербайджанская ассоциация производителей и экспортеров мяса птицы и яиц" Мурват Гасанли.

Недавно стартовал экспорт яиц из Азербайджана в США, ведутся переговоры с Польшей, Бельгией, а также с Израилем.

"Данная продукция экспортируется в страны Ближнего Востока, США… В настоящее время ведутся переговоры с Польшей. Также проводится работа в связи с экспортом яиц в Бельгию и Израиль"

– Мурват Гасанли

Ежедневно в республике производится около 6 млн яиц, что превышает внутренние потребности, составляющие 4 млн яиц.

Азербайджан экспортирует не только столовые, но и племенные яйца, с начала 2025 года в другие страны было поставлено около 9 млн штук племенных яиц, есть перспективы для скорого роста экспорта.