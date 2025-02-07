Вестник Кавказа

Азербайджан готовится поставлять яйца в США

Яйца
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поставки куриных яиц стартуют в скором времени из Азербайджана в США, которые испытывают сейчас дефицит этого питательного продукта.

Азербайджан поможет Америке решить проблему нехватки столовых яиц – страна уже запустила все процедуры, которые нужны для старта поставок. Подробности рассказали в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

В ведомстве подчеркнули, что ранее Азербайджан никогда не экспортировал яйца в США. Сейчас азербайджанские специалисты готовятся к началу предстоящих поставок.

Напомним, что Азербайджан поставляет куриные яйца в том числе в Россию – соответствующая договоренность была достигнута в ноябре, к этому времени относится и старт поставок. Баку также получил разрешение на поставки в Китай мяса птицы.

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