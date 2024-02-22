Как и зачем в Иране расписывают яйца?

Не только в России и Европе, но и в Иране существует традиция украшения яиц. Там это не просто ремесло, а глубокая, символичная и удивительно красочная; многовековой диалог между человеком, природой и вечностью. О тайнах иранской «пасхалицы», ее символах, философии и красках рассказываем в этом материале.

Яйцо как вселенная: от зороастризма до Новруза

Корни традиции уходят в эпоху, когда Ираном правили не исламские халифы, а огнепоклонники-зороастрийцы. Для них яйцо было символом мироздания: скорлупа олицетворяла небесный свод, белок — воды земли, а желток — огненное солнце. Во время празднования Новруза (Нового года, совпадающего с весенним равноденствием) расписные яйца становились частью ритуалов обновления жизни. Их клали на праздничный стол хафт-син, где каждому элементу отводилась роль в привлечении благополучия.

С приходом ислама обычай не исчез, а переплелся с новыми смыслами. Яйца стали метафорой воскрешения и чистоты в суфийской поэзии, а их роспись — способом восхваления творения Аллаха. Даже в шиитских легендах яйцо фигурирует как объект чуда: имам Реза однажды превратил камень в золотое яйцо, чтобы накормить голодных.

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Иранские мастера веками оттачивали технику, превращая обычное яйцо в миниатюрную картину. В отличие от европейских традиций, где часто используют воск, в Иране краски наносят кистями из верблюжьей шерсти, а узоры вдохновлены архитектурой, коврами и средневековыми миниатюрами.

Натуральные красители — философия гармонии

Для фона берут луковую шелуху (золотистый оттенок), куркуму (желтый), шпинат (зеленый) или лепестки мака (алый). Каждый цвет символичен:

Золотой — свет мудрости;

Синий — небо и духовность;

Зеленый — райские сады и надежда.

Орнаменты: язык, который читают сердцем

Цветы (особенно тюльпаны и розы) означают любовь и краткость жизни, геометрические узлы — бесконечность бытия, а каллиграфические надписи часто включают стихи Хафиза или Руми. В провинции Гилян мастера изображают птиц — посланников между землей и небом, а в Исфахане яйца украшают тончайшими узорами, напоминающими плитки мечетей.

От семейных обрядов к мировым выставкам

Раньше росписью яиц занимались женщины, передавая секреты из поколения в поколение. Процесс начинался за неделю до Новруза: яйца аккуратно прокалывали, выдували содержимое (его потом использовали для праздничных блюд), а скорлупу расписывали всей семьей. Готовые изделия дарили детям как обереги или использовали в играх — например, в соревнованиях «чья скорлупа крепче».

Сегодня традиция переживает ренессанс. Художники вроде Тегерана Малеки экспериментируют с техникой, добавляя акрил и позолоту, а их работы выставляются в Лувре и Метрополитен-музее. В 2021 году иранская мастерица Лейла Хасанзаде получила премию ЮНЕСКО за серию яиц, расписанных сюжетами из «Шахнаме» Фирдоуси.

Каждое яйцо — это история, которая должна пережить века

— художница.

В городе Кашан каждый апрель проходит фестиваль «Тахт-е Морварид» («Жемчужный трон»), где умельцы соревнуются в скорости и изобретательности росписи. А в социальных сетях хит последних лет — видео с «оживающими» яйцами: под музыку традиционных инструментов на них проецируют анимацию, и узоры начинают «танцевать».

Яйцо - символ единства

Хотя культура народов, населяющих Иран, не связана с христианством, их традиции сравнивают с пасхальными обычаями. Яйцо как архетип жизни объединяет культуры. В многонациональном Иране расписные яйца стали метафорой единства — на них можно увидеть знаки солнца, ассирийские звезды и арабскую вязь. А еще это искусство учит терпению. Чтобы создать одно яйцо, мастер тратит до 40 часов.

Когда я работаю, время останавливается. В эти моменты я чувствую связь с теми, кто расписывал яйца при дворе Кира Великого

—художник Амир Реза из Шираза.

Искусство росписи яиц в Иране — философия, зашифрованная в красках, мост между прошлым и будущим. В мире, где традиции часто стираются, мастера из Ирана доказывают: даже хрупкое яйцо может стать вечным, если наполнить его смыслом.