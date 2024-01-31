Все о пасхальных яйцах: история, цвет, символика

Крашеные яйца, наряду с куличом и пасхой, - традиционное блюдо и украшение пасхального стола. Красить яйца начали задолго до возникновения христианства, и, соответственно, праздника Пасхи. Расскажем, кто придумал красить яйца на Пасху, почему на Западе предпочитают шоколадные яйца и кто создал самые красивые пасхальные яйца в мире.

Крашеные яйца до нашей эры

С давних времен яйцо в истории человеческой цивилизации занимает важное место. Мировое яйцо, в частности, и сотворение мира неразрывно связаны в мифологической культуре. Скорее всего, традиция раскрашивания яиц распространилась по миру в ходе миграции жителей Африки: в 2010 году французские археологи обнаружили в Южной Африке раскрашенную скорлупу страусиных яиц, которой более 65 тыс. лет. Ученые предположили, что страусиные яйца, точнее, их скорлупа использовалась в качестве сосудов для воды, а раскрашивали их, чтобы владельцы могли их отличать друг от друга.

Яйца в язычестве и зороастризме

Яйца - древний символ плодородия и весеннего возрождения. Еще в V тыс. до нашей эры яйцами начали обмениваться во время языческих фестивалей, посвященных дню весеннего равноденствия, во многих частях мира. В I тыс. до нашей эры раскрашенные яйца стали частью традиций одной из древнейших религий на Земле - зороастризма. Зороастры раскрашивали яйца на Новруз, праздник Нового года, отмечаемый в день весеннего равноденствия. Для них яйца были символом жизни, продолжения рода и возрождения природы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кто придумал красить яйца на Пасху?

Как именно зародилась известная сегодня традиция красить яйца на Пасху, доподлинно неизвестно. Считается, что появилась она среди ранних христиан Месопотамии (территория современных Ирана, Ирака, Сирии и Турции), затем распространилась по Европе, а потом с европейцами пришла в Америку. В Месопотамии яйца красили в красный цвет.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему пасхальные яйца красные?

Зачем яйца на Пасху красят именно в красный цвет может объяснить легенда, связанная с Марией Магдалиной - верной соратницей Иисуса Христа.

Первая история гласит, что когда Мария Магдалина отправилась к Гробу Господню, у нее с собой была корзинка с яйцами, которые она, возможно, взяла, чтобы перекусить во время пути. Прибыв к могиле Христа, она обнаружила, что камень, ее закрывавший был отодвинут, что означало, что Иисус воскрес. В то же мгновение яйца в ее корзинке окрасились в красный цвет.

Уже после Вознесения Христа Мария Магдалина отправилась к императору Римской империи, Тиберию, чтобы провозгласить воскресение Иисуса Христа. С собой она взяла яйцо - как символ возрождения. Тиберий рассмеялся, услышав заявление Марии. Он сказал, что заявить о воскресении Христа, все равно что сказать, будто яйцо, которое она принесла, красное. В тот же момент яйцо окрасилось в красный цвет.

Красный цвет яиц на Пасху с тех пор означает кровь Иисуса Христа, пролитую за человечество.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что символизирует пасхальное яйцо?

Пасхальное яйцо - символ воскресения Иисуса Христа. Скорлупа яйца - это Гроб Господень, а его содержимое - сам Иисус Христос.

Катание яиц на Пасху, особая праздничная игра, цель которой заполучить яйца других игроков, символизирует камень, откатившийся со входа в Гроб Господень перед Воскресением.

Битье яиц на Пасху, битки, это традиция, которая появилась в средневековой Европе и завоевала популярность по всему миру. Считается, что тому, чье яйцо ”победит”, благополучие и удача будут сопутствовать целый год.

Шоколадные яйца на Пасху

Традиционным символом Пасхи в Европе и США считается пасхальный кролик, который приносит шоколадные яйца. По одной из теорий, кролик - это символ богини Эостары, которая в древнегерманской традиции олицетворяла плодородие и весну, а фестиваль, ей посвященный, приходился как раз на время, в которое сегодня отмечают Пасху. Впервые пасхальный кролик упоминается еще в XVII веке, а вот шоколадные яйца детям он начал приносить только в середине XIX века.

© Фото: commons wikimedia

Шоколадные яйца появились благодаря изобретению пресса для отделения какао-масла от какао-бобов: производители получили шоколад, который можно было заливать в формы. В промышленных масштабах изготавливать шоколадные яйца стал Джон Кэдбери из Великобритании. Первые шоколадные яйца были из черного шоколада, а в начале XX века появились первые яйца из молочного шоколада.

Пасхальные яйца в России

В Россию традиция красить и всячески украшать яйца на Пасху обрела популярность в XVI веке. В то время мастера создавали пасхальные яйца трех видов:

крашенки, окрашенные натуральными красителями

писанки, расписанные вручную

яйчата - деревянные яйца.

К середине XVIII века появляется первое фарфоровое пасхальное яйцо.

© Фото: commons wikimedia

Пасхальные яйца Фаберже

Самым известными считаются яйца, созданные Домом Фаберже для императоров Александра III и Николая II, а также для богатейших людей Российской Империи. Сегодня искусные ювелирные шедевры, притом с сюрпризом, хранятся во многих музеях мира, а также в частных коллекциях.