Пасха - это христианский праздник, который демонстрирует веру в воскрешение Иисуса Христа. Для православных христиан Пасха - самый радостный праздник. В этом году Пасху отмечают 5 мая. Что за праздник Пасха, откуда пошло выражение ”Христос Воскрес” и что люди делают на Пасху - рассказываем в этом материале.

Что такое Пасха простыми словами?

Пасха - это один из важнейших и старейших христианских праздников. Истоки Пасхи восходит к эпохе раннего христианства: один из первых письменных источников, в котором упоминается празднование Пасхи, датируется примерно 160-170 годом, то есть II веком, и принадлежит перу Мелитона Сардийского - богослова из Западной Турции (древняя Лидия). Пасхе, то есть чествованию воскрешения (или воскресения) Иисуса Христа - центральной фигуры в христианстве - предшествует 40-дневный строгий пост, цель которого отождествить себя со страданиями, через которые прошел Иисус Христос. Накануне праздника Пасхи в церквях проходят Пасхальные богослужения, основное из которых, всенощная служба (то есть происходящая ночью), начинается за час до полночи дня Пасхи.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что принято делать на Пасху?

Праздник светлой Пасхи сопряжен с определенными традициями, которые стараются соблюдать верующие христиане, причем разных конфессий. Православные христиане к Пасхе:

красят яйца

пекут пасхальные куличи

освящают праздничные продукты в церкви

в некоторых регионах России делают творожную пасху

ходят на службу в церкви

держат строгий пост (если позволяет здоровье).

Непосредственно в день праздника Пасхи принято поздравлять друг друга словами ”Христос Воскресе - Воистину Воскресе”, делиться пасхальными угощениями, собираться за праздничным столом и славить Спасителя, который своей смертью избавил мир от грехов, а воскресением даровал надежду на вечную жизнь.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Откуда пошло выражение ”Христос Воскрес”?

Как появилось выражение ”Христос Воскрес” (или ”Христос Воскресе”), традиционное в пасхальное воскресенье, доподлинно неизвестно, однако по одной из самых распространенных версий, впервые оно употребляется в Библии, Новом Завете, в Евангелие от Матфея (глава 28, стих 5-6):

Ангел сказал женщинам: Не бойтесь, я знаю, что вы ищете распятого Иисуса. Его здесь нет, Он воскрес, как и говорил ранее.

Ответная фраза, ”Воистину Воскрес” (или ”Воистину Воскресе”) встречается в Евангелие от Луки (24 глава, стих 33-34):

И, встав в то же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе одиннадцать Апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону.

Сегодня фраза ”Христос Воскрес” и ответ на нее - ”Воистину Воскрес” используется в ходе пасхального богослужения.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое Пасха в Библии?

Слово ”пасха” в том значении, в котором оно нам известно сегодня - как название праздника, чествующего воскрешение Иисуса Христа - в Библии не употребляется. Однако в Библии присутствует термин ”Песах”, описывающий праздник освобождения еврейского народа из египетского рабства. Песах - это еврейская Пасха, которая отмечается ежегодно 14 нисана - в первый месяц года по еврейскому календарю. Именно для того, чтобы отметить Песах, Иисус Христос совершил паломничество в Иерусалим, где позднее его распяли.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

История Пасхи: что случилось в этот день

История светлого праздника Пасхи касается одного из центральных событий в христианстве: воскресения Иисуса Христа, которое случилось на третий день после распятия. Согласно Новому Завету, Иисус Христос, проповедник, творивший чудеса на Земле, был арестован римскими властями (в I веке территория нынешнего Израиля) была частью Римской империи) за то, что он утверждал будто является ”Сыном Божьим”. Понтий Пилат, руководивший Иудеей (Израилем) от имени Римской империи, приговорил Иисуса Христа к смертной казни через распятие - распространенной в древнем мире высшей мере наказания.

Пятница перед Пасхой

В пятницу перед Пасхой (Воскрешением) приговор был приведен в исполнение: Иисуса Христа вместе с двумя преступниками распяли на горе Голгофа в старом городе Иерусалима.

Воскрешение

Через два дня Иисус Христос, тело которого было помещено в скале (так хоронили на территории пустынного Израиля), воскрес, покинув место упокоения. В христианской традиции считается, что душам тех, кто уверовал в воскрешение Иисуса Христа, дарована вечная жизнь в Царстве Небесном.

Сколько дней праздновать Пасху?

В православной традиции все дни вплоть до праздника Вознесения Господня считаются пасхальными, то есть непосредственно с днем Пасхи (в этом году 5 мая) и днем Вознесения (в 2024 году - 13 июня) всего получается 40 дней празднования Пасхи. Согласно Новому Завету, Иисус Христос после воскрешения оставался на Земле именно 40 дней для того, чтобы подготовить своих учеников и последователей к проповедованию Слова Божия.

Первая неделя после Пасхи называется ”Светлой седмицой”, и зачастую именно в это время люди продолжают поздравлять друг друга с Пасхой.

В чем разница между католической и православной Пасхой?

И католическая, и православная Пасха посвящены одному событию - чествованию воскрешения Иисуса Христа, однако традиции западной и восточных христианских церквей различаются.

Дата празднования

Главное отличие - дата празднования. И католическая, и православная Пасха не имеют фиксированной даты. Католическая Пасха отмечается в период между 22 марта и 25 апреля, а православная в день между 4 апреля и 8 мая. За редким исключением, даты католической и православной пасхи не совпадают. Разница в дате празднования обусловлена использованием различных календарей для подсчета дня, на который выпадает праздник: католическая церковь считает по григорианскому календарю, а православная - по юлианскому.

Армянская пасха, которая называется ”Затик”,тоже переходящий праздник, который рассчитывается по григорианскому календарю.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пасхальный период

В западно-христианской традиции пасхальный период длится 50 дней - до дня Троицы, а в восточно-христианской - 40 дней до Вознесения Господня.

Для чего красить яйца на Пасху?

Яйца на Пасху символизируют воскресение Христа: твердая скорлупа - это Гроб Господень, а цыпленок внутри - сам Христос. Красить и всячески украшать яйца на светлый праздник начали еще в апостольские времена.

По одной из легенд, первым пасхальным яйцом стало то, что Мария Магдалина принесла императору Тиберию Цезарю со словами ”Христос Воскрес”.

До возникновения христианства в весенний период, соответствующий сегодняшней Пасхе, отмечали день весеннего равноденствия, и яйцо было символом новой жизни, зарождающейся в это время года.

Красят яйца на Пасху обычно в один из дней Страстной недели, то есть недели перед Пасхой. Зачастую для этого выбирают Чистый четверг или Великую субботу.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Суббота перед Пасхой

Суббота перед Пасхой называется Великой субботой. Этот день - канун Пасхи, почитаемый христианами всего мира как день, в который тело Иисуса Христа было положено в гроб (нишу в скале). Также считается, что в Великую субботу Иисус Христос спустился в ад, откуда освободил души праведников из Ветхого Завета, в том числе первых людей, сотворенных Господом, Адама и Евы.

В субботу перед Пасхой нельзя предаваться веселью, употреблять спиртные напитки, нарушать пост (для тех кто держит пост), ругаться и сквернословить. Также существует запрет на поминовение усопших и посещение кладбища.

Что грех делать на Пасху?

В великий праздник Пасхи категорически нельзя вступать в ссоры, выяснять отношения и заниматься тяжелым физическим трудом. В день Пасхи христиане радуются и провозглашают свою веру в Спасителя, что исключает любые проявления ненависти как к близким, так и к незнакомым людям. Уборку и домашние дела тоже следует отложить до следующей недели: православная традиция предусматривает, что к дню Пасхи все хлопоты завершены.

Что нужно делать с утра на Пасху?

C утра на Пасху верующие зачастую отправляются святить продукты: в основном яйца, куличи и творожные пасхи. В целом, любые продукты можно святить, кроме алкоголя (за исключением красного вина ”Кагор”) и продуктов, содержащих кровь (в частности, кровяную колбасу). Также нельзя святить предметы, представляющие материальную ценность, например, деньги.

После освящения пасхального угощения близкие люди собираются, чтобы разговеться, то есть завершить пост, съев пасхальное яйцо и кулич.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Приметы на Пасху

В православии Пасха - это народно-христианский праздник, то есть сопряженный со множеством обрядов, традиций и примет. Некоторые из пасхальных примет следующие:

Если на Пасху светит солнце, то год будет урожайным.

Если на Пасху случается гроза, то осень будет поздней и сухой.

Если на Пасху дождь, то весна до конца будет дождливой.

Чем больше блюд на Пасху, тем богаче будет год.

У того, чье яйцо не разбилось во время битья яиц, будет крепкое здоровье.

Чтобы избежать бедности, нужно в Пасху оказать помощь нуждающемуся.

Если увидеть восход солнца на Пасху, беды будут обходить стороной целый год.