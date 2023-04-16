8 самых странных пасхальных традиций мира

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Сегодня православные христиане отмечают самый главный религиозный праздник - Светлое Христово Воскресение или Пасху. Многие пасхальные традиции, издавна живущие на Руси, еще с принятия православия в X веке, всем знакомы с детства. А как отмечают Пасху в других странах.

В мире существует множество необычных пасхальных традиций, начиная с выпекания гигантского омлета французами и поливания водой у восточных славян до разбивания глиняных горшков на удачу. Католическую Пасху в этом году отмечали 9 апреля.

Франция

В некоторых городах Франции на Пасху повара и волонтеры готовят огромный праздничный омлет, которым можно накормить не одну тысячу человек. Все началось с французской коммуны Бесьер, где в 1970-е годы начали каждый год делать омлет прямо на городской площади, чтобы накормить всех желающих. Жители коммуны У и города Фрежюс готовят более скромные омлеты в отличие от обитателей Бесьера, которые собирают для этого около 15 тысяч яиц, но цифра в 4-5 тысяч яиц тоже впечатляет.

Венгрия

У венгерских юношей было принято обливать водой девушек, которые заранее облачались в традиционную одежду. Потом этот обычай распространился на мужчин и женщин любого возраста. Правда, эта традиция сохранилась не везде, теперь в пасхальный понедельник на женщин просто прыскают духами вместо обливания водой. В Польше и у других западных славян такой обычай тоже существовал. Сейчас это стало просто праздничным развлечением и во время народных гуляний водой обливают уже всех подряд.

Чехия и Словакия

В тот же Поливальный понедельник в Чехии, Словакии, Польше было принято стегать девушек прутьями ивы, вербы или березы, украшенными ленточками, такой обряд называется “помлазка”. Девушки “мстили”, обливая в ответ парней водой, но также должны были отдать крашеное яйцо или другое угощение.

Австралия

В надежде повысить осведомленность о масштабном сокращении популяции билби или кроличьего бандикута, с конца прошлого века австралийские кондитеры начали выпускать на Пасху шоколадные фигурки в виде этого небольшого сумчатого зверька. Эти фигурки стали своеобразной альтернативой пасхальному кролику, правда не особо известной за пределами Австралии. Несколько лет назад спрос в стране на них упал, но в этом году кондитеры снова вернулись к этой идее - спасти билби от вымирания.

Финляндия

В Финляндии дети наряжаются в костюмы пасхальных ведьм или троллей и с ивовыми или вербными веточками ходят на пасхальные “колядки”. Похожая традиция есть и в Швеции. Также на Пасху в Финляндии жгут большие костры и ищут яйца, спрятанные пасхальным кроликом, как и во многих других европейских странах.

Норвегия

К Пасхе в Норвегии выходит множество новых детективных романов и криминальных шоу. Такая необычная традиция пошла с 1920-х годов, когда в газете вышла статья, рекламирующая детектив об ограблении поезда, но некоторые приняли это за реальную историю. До сих пор многие норвежцы любят уезжать за город и проводить пасхальные выходные за чтением детективных книг или просмотров детективных сериалов. А самые главные пасхальные угощения здесь - это апельсины и шоколад.

Греция

На греческом острове Корфу на Пасху бросаются глиняной посудой из окон, иногда заполненной водой - это символ избавления от старых проблем. После того, как ливень из "пасхальных" горшков заканчивается, тротуары заполняются людьми, ищущими неразбитые горлышки среди черепков, ведь найти целое горлышко - к счастью на протяжении следующего года. В 2023 году Пасху в Греции отмечают 16 апреля, как и в России.

Новая Зеландия

В регионе Отаго Новой Зеландии принято охотиться на “пасхальных” кроликов. Дикие кролики здесь считаются вредителями, так как они наносят серьезный ущерб сельскому хозяйству, поедая траву на пастбищах и вызывая эрозию почвы. За последние годы эту официальную охоту отменяли несколько раз из-за разных причин, в 2023 году мероприятие также не проводилось.

Филиппины

Во многих странах всю неделю перед Пасхой не принято веселиться, например, в Норвегии в Страстную пятницу - день скорби и траура - следовало не только всячески себя ограничивать, но и заниматься наиболее тяжелой работой. Но на Филиппинах пошли дальше всех. Здесь наиболее набожные католики практикуют добровольное распятие и самоистязание на Пасху. Они полагают, что это помогает очиститься от грехов. Церковь осуждает эту практику и пытается активно ей воспрепятствовать.