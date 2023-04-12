Когда Пасха в 2023 году

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пасха - самый важный праздник всех христиан, который знаменует Воскресение Иисуса Христа после распятия. В 2023 году православные отмечают Пасху 16 апреля. Верующие готовятся красить яйца, печь куличи и готовить творожную пасху.

Пасха - это один из самых любимых праздников взрослых и детей, исповедующих христианство. Она входит в число двунадесятых, то есть 12-ти важнейших, церковных праздников в православной традиции.

Пасхе предшествует Великий пост, который длится 40 дней и завершается торжеством Воскресения Господня. В этом году в России Пасху будут праздновать 16 апреля.

Пасхальные традиции глубоко почитаются во многих семьях, потому что Пасха - это возможность провести время с родными и воздать Всевышнему хвалу за его милость, дарованные нам прощение и надежду.

Когда празднуют Пасху в 2023 году

У праздника Пасхи нет фиксированной даты, в отличие от, например, Благовещения и Рождества, то есть он относится к числу переходящих.

Рассчитывают его по лунному и солнечному календарям, и в целом правило определения даты выглядит следующим образом: Пасха выпадает на первое воскресенье после первого полнолуния, наступившего после дня весеннего равноденствия (21 марта). То есть Пасха празднуется не раньше 4 апреля, но не позже 8 мая. Пасха 2023 года считается ранней.

Католическая и православная Пасхи совпадают в трети случаев, однако в основном католическая Пасха празднуется на неделю раньше. В 2023 году католики, как и православные армяне, отпраздновали светлый праздник 9 апреля. Связано это с тем, что католики рассчитывают церковные праздники по григорианскому календарю, тогда как православные - по юлианскому. Разница между календарями составляет 13 дней. Отметим, что летоисчисление у всех ведется по григорианскому календарю, на который Россия перешла в феврале 1918 года.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

История Светлого праздника

Пасха знаменует Воскресение Иисуса Христа, сына Божьего, после его распятия на кресте. Это один из древнейших христианских праздников. Деяния, распятие, Воскресение и Вознесение Иисуса Христа лежат в основе христианства.

Для христиан по всему миру Воскресение Господне и предшествовавшее ему распятие - символ прощения грехов и надежды на новый мир. Тем не менее, корни всеми любимой Пасхи уходят глубоко в историю, задолго до возникновения христианства.

Пасха и язычество

С самых древних времен цивилизациями Северного полушария равноденствие и солнцестояние считались священными днями. В своей деятельности люди ориентировались прежде всего на природу. Поэтому день весеннего равноденствия почитался как день, когда мир пробуждается после долгой зимы.

С возникновением христианства в течение первых веков после жизни Иисуса Христа церковные праздничные дни совпадали с древними языческими фестивалями. Весенние фестивали ассоциировались с возрождением жизни, и, таким образом, Пасха, как праздник торжества жизни над смертью, стала естественным продолжением древних традиций.

Как отдельный церковный праздник Пасха была определена на Первом Никейском соборе в 325 году.

Что означает слово пасха

Слово "пасха" восходит к древнееврейскому слову "песах", которое означает "переход, обход". В христианской традиции имеется в виду переход от смерти к жизни.

Христианская Пасха и иудейский Песах выпадают на один весенний период, но первая всегда празднуется после второго: Иисус Христос был распят после того, как пришел в Иерусалим на празднование Песаха. В 2023 году иудеи всего мира начали праздновать Песах 5 апреля.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пасхальные традиции

Празднику Воскресения Христова предшествует 40-дневный Великий пост, во время которого все верующие христиане должны придерживаться определенных правил, как нравственных, так и тех, что касаются еды.

Неделя до Воскресения Господня носит название Страстной недели. В этом году она началась 10 апреля. В Страстную неделю люди готовятся к Пасхе, завершая уборку в доме и приобретая все необходимое к праздничному столу. В это время не стоит ругаться и вступать в конфликты, а при возможности следует обращаться к Богу, благодаря его за саму суть жизни.

Почему на Пасху красят яйца

Одна из самых интересных и любимых всеми детьми, да и взрослыми тоже, пасхальных традиций - это крашеные яйца. Откуда же она взялась?

Еще в дохристианские времена яйцо считалось символом плодородия и возрождения. В языческой традиции яйца символизировали восстановление, которое наступает с приходом весны. Ранние христиане позаимствовали этот образ как символ Воскрешения и новой жизни Христа.

Как именно появилась традиция красить яйца, доподлинно не установлено, но она существует со времен Средневековья как у православных христиан, так и у католиков.

По одной из версий, в Страстную неделю яйца было есть запрещено, а куры продолжали их нести, и нужно было как-то обозначить яйца, снесенные в это время, поэтому их начали украшать. В православии яйца принято красить в красный цвет, который символизирует кровь Христа, пролитую им на кресте за всех людей в мире.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что готовят на Пасху в России

Другая пасхальная традиция, которая считается исконно русской, предусматривает приготовление пасхи - блюда из творога в форме усеченной пирамиды, символизирующего Гроб Господень. Творожную пасху делают только раз в году.

Еще одно традиционное блюдо Пасхи - пасхальный кулич, который представляет собой домашнюю вариацию церковного хлеба - артоса.

Кулич пекут как приветствие для Иисуса Христа, воскресшего из мертвых. Считается, что после Вознесения Господня первыми хлеб для Христа во время трапезы начали оставлять его апостолы.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Красят яйца, делают пасху и пекут куличи обычно в Чистый четверг. В 2023 году он приходится на 13 апреля. Кроме традиционных пасхальных блюд, на Пасху можно готовить все, что захочется и порадует родных и близких в светлый день.

По традиции куличи, пасху и яйца освящают. Освящать пасхальные блюда можно уже в субботу перед Пасхой, но большинство православных россиян отправляются на освящение после ночного богослужения, которое обычно длится два-три часа. Освящение начинается после небольшого перерыва после окончания Всенощной.

Схождение Благодатного огня

Важнейшее событие на Пасху, которого ждут все православные христиане, - это схождение Благодатного огня. Огонь сходит во время богослужения в храме Воскресения Христова в Иерусалиме, а затем раздается всем собравшимся.

Прямая трансляция службы ведется во многих странах мира, в том числе в России, Грузии, Греции, Египте, на Кипре, Украине и в Ливане, а сам огонь доставляют спецрейсами в православные страны. Считается, что огонь обладает целебными свойствами, а по одной из легенд год, когда Благодатный огонь не сойдет на землю, станет последним перед концом света.

Пасха - семейный праздник

В 2023 году Пасха, традиционно семейный праздник, объединяющий и дарящий надежду на светлое будущее, наступит в полночь 16 апреля. С этого момента люди начнут поздравлять друг друга, обмениваясь словами "Христос Воскресе!" - "Воистину Воскресе!" Обычно так повторяют три раза.

Утром в пасхальное воскресенье семьи и самые близкие соберутся за столом, чтобы разговеться, то есть съесть первую трапезу после Великого поста. Праздник Пасхи, Светлая седмица, продлится неделю, а церковное празднование - 40 дней до следующего двунадесятого праздника - Вознесения Господня.