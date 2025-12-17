Творческий вечер Динары Алиевой

17 декабря свой 45-й день рождения азербайджанская и российская оперная певица, народная артистка Азербайджана, сопрано Динара Алиева отметила на Новой сцене Большого театра, где прошёл её творческий вечер Vivere l’arte (Жить искусством).
Динара Алиева родилась в Баку 17 декабря 1980 года, окончила Бакинскую академию музыки, была солисткой Азербайджанского театра оперы и балета им. Ахундова, где исполнила партии Леоноры в «Трубадуре» и Виолетты в «Травиате» Джузеппе Верди, а также партию Мими в «Богеме» Джакомо Пуччини. В 2009 году Динара Алиева дебютировала в Большом театре с партией Лиу из оперы «Турандот» Пуччини. С 2010 года она является солисткой оперной труппы Большого театра.