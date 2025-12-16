Власти Грузии поднимают тарифы на коммуналку

Электроэнергия и газ для грузинских потребителей с нового 2026 года станут дороже – новые тарифы, которые заработают уже с 1 января, будут обсуждаться на заседании комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения 29 декабря.

Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии соберется 29 декабря, чтобы обсудить вопрос повышения тарифов на электроэнергию и газ с 2026 года, заявил ее глава Давид Нармания, отметив, что повышение не будет критическим.

"Возможна лишь минимальная корректировка. Повышение коснется тарифов на электроэнергию. Но пока сложно назвать конкретную цифру и процент повышения, поскольку регулирующая комиссия работает в ежедневном режиме"

- Давид Нармания

Новые тарифы на электроэнергию будут рассчитываться, исходя из итогов аудита компаний, а также необходимости введения новых и корректировки старых инвестиционных проектов, отметил чиновник, передает Sputnik Грузия.

Новые тарифы будут плавающими - при расходе до 101 КВт тариф составит 0,15 лари, до 301 КВт он вырастет до 0,19 лари, а для тех абонентов, кто не впишется и в это количество, он составит 0,23 лари.

Сейчас в большинстве районов Грузии население платит 0,57 лари за кубометр потребленного природного газа, в Тбилиси он чуть меньше – 0,54 лари за кубометр. По электроэнергии во всех регионах действуют три тарифа в зависимости от потребляемой электроэнергии.