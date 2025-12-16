Лавров и Аракчи обсудили развитие сотрудничества Москвы и Тегерана

Главы дипведомств РФ и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели переговоры, информирует пресс-служба российского МИД.
В центре внимания глав дипведомств оказались вопросы продвижения сотрудничества в рамках стратегического партнерства. Стороны также затронули контакты по политическим вопросам.
"Безусловно, главным знаковым событием нынешнего года в наших отношениях стало подписание и вступление в силу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который закрепляет особый характер нашего сотрудничества и задает ориентиры по всем приоритетным направлениям на двадцатилетнюю перспективу"
– Сергей Лавров
Лавров и Аракчи обменялись мнениями относительно ситуации на Ближнем Востоке, а также затронули иранскую ядерную проблему.
Отметим, что на прошлой неделе состоялись переговоры лидера РФ Владимира Путина и президента Ирана Масуда Пезешкиана. Стороны обсудили сотрудничество в области энергетики, сельского хозяйства, а также совместных проектов.