Лавров и Аракчи обсудили развитие сотрудничества Москвы и Тегерана

Лавров и Аракчи обсудили развитие сотрудничества Москвы и Тегерана
Главы МИД России и Ирана провели переговоры. Стороны обсудили развитие сотрудничества, а также региональные вопросы и ситуацию вокруг иранского атома.

Главы дипведомств РФ и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели переговоры, информирует пресс-служба российского МИД. 

В центре внимания глав дипведомств оказались вопросы продвижения сотрудничества в рамках  стратегического партнерства. Стороны также затронули контакты по политическим вопросам. 

"Безусловно, главным знаковым событием нынешнего года в наших отношениях стало подписание и вступление в силу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который закрепляет особый характер нашего сотрудничества и задает ориентиры по всем приоритетным направлениям на двадцатилетнюю перспективу"

– Сергей Лавров 

Лавров и Аракчи обменялись мнениями относительно ситуации на Ближнем Востоке, а также затронули иранскую ядерную проблему.  

Отметим, что на прошлой неделе состоялись переговоры лидера РФ Владимира Путина и президента Ирана Масуда Пезешкиана. Стороны обсудили сотрудничество в области энергетики, сельского хозяйства, а также совместных проектов.

